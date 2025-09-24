Siêu bão Ragasa tàn phá Hong Kong: 700 chuyến bay bị hủy, thành phố tê liệt

Siêu bão Ragasa, cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới năm 2025, quét qua Hong Kong với sức gió 200 km/h, mưa lớn và sóng biển dâng cao.

Siêu bão Ragasa, được xem là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất thế giới trong năm 2025, đã quét qua Hong Kong (Trung Quốc) vào sáng 24/9 với sức gió cuồng phong và mưa lớn, khiến thành phố gần như tê liệt và hơn 700 chuyến bay phải hủy.

Trước khi bão đổ bộ, người dân Hong Kong đã đổ xô đi mua nhu yếu phẩm, dẫn tới tình trạng kệ hàng siêu thị trống rỗng, nhiều nơi xếp hàng hàng giờ để mua sắm trong lo ngại các cửa hàng sẽ đóng cửa ít nhất 2 ngày. Cư dân khắp thành phố còn dán băng dính chéo lên cửa sổ nhằm giảm nguy cơ bị kính vỡ gây thương tích.

Người dân theo dõi những con sóng dữ dội từ bờ biển trước khi siêu bão Ragasa tiến gần nhất đến Hong Kong. Ảnh: Reuters.

Ragasa mang theo sức gió lên tới 200 km/h (124 dặm/giờ). Theo dự báo, siêu bão sẽ ở gần Hong Kong nhất vào sáng sớm thứ Tư, ở vị trí cách phía nam đặc khu khoảng 100 km.

Sóng do siêu bão Ragasa đập vào ghế trên bờ biển ở Hong Kong. Ảnh: Reuters.

Hong Kong đã phát đi cảnh báo bão số 10 – cấp cao nhất – vào tối thứ Ba, buộc hầu hết doanh nghiệp và dịch vụ vận tải ngừng hoạt động. Đài quan sát Hong Kong cảnh báo: “Biển sẽ dâng sóng dữ dội. Sẽ có những đợt sóng tràn bờ, đặc biệt nghiêm trọng tại vùng duyên hải phía đông và nam”.

Một người dân chụp ảnh những con sóng dữ dội trước khi siêu bão Ragasa tiến gần. Ảnh: Reuters.

Nhà chức trách lo ngại mực nước biển dâng sẽ tương tự mức từng xảy ra trong bão Hato năm 2017 và Mangkhut năm 2018, những cơn bão gây thiệt hại hàng tỷ USD. Cơ quan quan sát dự báo mực nước biển sẽ đạt đỉnh khoảng 4 mét vào giữa trưa (04:00 GMT).

Chính quyền Hong Kong đã mở 49 nơi trú ẩn khẩn cấp, với 727 người đã tới lánh nạn. Tuy vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán Hong Kong vẫn duy trì hoạt động, sau khi thay đổi chính sách vào cuối năm ngoái để đảm bảo giao dịch bất kể điều kiện thời tiết.

Mực nước dâng cao sau khi cơn bão đổ bộ Hong Kong. Ảnh: SCMP.

Ragasa dự kiến vẫn duy trì cường độ siêu bão khi tiến sát bờ biển Quảng Đông (Trung Quốc đại lục), sau khi tàn phá miền Bắc Philippines trong hôm đầu tuần. Dự báo bão sẽ đổ bộ vào Quảng Đông từ trưa tới tối 24/9.

Siêu bão với sức gió mạnh khiến nhiều cây cối đổ rạp ở Hong Kong. Ảnh: SCMP.

Truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết chính quyền tỉnh Quảng Đông đã sơ tán hơn 770.000 người. Tại Macau, chính quyền cũng đã phát đi tín hiệu bão số 10 vào lúc 5h30 sáng.

Theo SCMP, Reuters