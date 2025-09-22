Siêu bão Ragasa kích hoạt cảnh báo “thảm họa tàn khốc”, 400.000 người phải đi sơ tán

Các thành phố ở các tỉnh phía nam Trung Quốc đang khẩn trương đối phó với Ragasa, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào nước này trong năm nay, trong đó thành phố Thâm Quyến cảnh báo về “thảm họa tàn khốc” sắp tới và chuẩn bị sơ tán hàng trăm nghìn người.

Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết hôm 21/9 rằng Ragasa, cơn bão thứ 18 trong năm, đã mạnh lên thành siêu bão vào buổi sáng cùng ngày và dự kiến sẽ mang theo gió lớn cùng mưa to đến nhiều khu vực ở miền nam và miền đông đất nước.

Theo dự báo, bão sẽ đổ bộ vào các vùng ven biển từ Sán Vĩ (tỉnh Quảng Đông) đến Văn xương (đảo Hải Nam) trong hôm thứ Tư, 24/9.

Từ thứ Ba đến thứ Năm, mưa lớn dữ dội được dự báo sẽ xuất hiện tại các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Giang Tô và An Huy, trong đó một số khu vực có thể hứng lượng mưa lên đến 280 mm.

Ở một số nơi, gió dự kiến đạt tốc độ khoảng 200 km/h, theo dự báo của Weather China. Đài Khí tượng Hong Kong cho biết sức gió có thể đạt 220 km/h vào ngày 23/9 khi Ragasa tiến gần Hong Kong.

Đường đi của siêu bão Ragasa. Ảnh: SCMP.

Quảng Đông, vừa bị bão Mitag tàn phá cuối tuần qua, đã ban hành loạt cảnh báo và kêu gọi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để ứng phó với gió mạnh và mưa lớn.

Cơ quan đường sắt Quảng Châu hôm thứ Hai cho biết từ trưa thứ Ba sẽ bắt đầu giảm dần dịch vụ tàu, trước khi dừng toàn bộ tàu cao tốc và tàu thường vào thứ Tư, rồi khôi phục dần vào thứ Năm.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật với cổng tin tức Shenzhen News, ông Vương Trường Hiếu – Giám đốc Sở Quản lý Khẩn cấp Thâm Quyến – cho biết thành phố đang chuẩn bị sơ tán 400.000 người sống ở các khu vực dễ ngập lụt, chỉ một ngày sau khi cơ quan khí tượng thành phố phát đi cảnh báo về “thảm họa tàn khốc”.

Ông Vương khuyên người dân nên ở trong nhà nhiều nhất có thể và gia cố cửa ra vào, cửa sổ, không ra biển xem sóng lớn hay lên núi mạo hiểm trong thời điểm bão đổ bộ. Ông cũng khuyến nghị các hộ gia đình tích trữ nhu yếu phẩm trong vài ngày, bao gồm thực phẩm tươi, bánh quy, đồ hộp, bánh mì cùng thuốc men.

Ông nhấn mạnh những người có nhu cầu y tế đặc biệt, như khám thai, nên liên hệ trước với bệnh viện để sắp xếp lịch hẹn do dịch vụ y tế có thể bị gián đoạn trong bão.

Thành phố cho biết đã bố trí cán bộ trực 24/24, chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Chính quyền cũng tăng cường tuần tra đường phố, đặc biệt tại các hầm đi bộ ngầm, gầm cầu, nơi người vô gia cư thường tụ tập, để vận động họ vào các nơi trú bão.

Đài khí tượng Quảng Châu cho biết sẽ nâng mức cảnh báo dần từ tối thứ Hai và kêu gọi người dân tuân thủ thông báo của chính quyền về việc tạm ngừng làm việc, học tập và sản xuất.

Thành phố Châu Hải, giáp Macau, cũng thông báo có thể tạm ngừng học tập và làm việc vào thứ Tư, đồng thời kêu gọi người dân gia cố nhà cửa, dự trữ nhu yếu phẩm và theo sát cảnh báo bão.

Tại Trạm Giang (tỉnh Quảng Đông), giới chức cảnh báo dịch vụ phà nối thành phố với Hải Nam có thể bị dừng từ thứ Ba.

Tỉnh Phúc Kiến lân cận hôm Chủ nhật cũng đưa cảnh báo rằng hầu hết khu vực sẽ hứng gió mạnh và mưa lớn từ thứ Hai đến thứ Năm. Cơ quan khí tượng địa phương cảnh báo nhiều huyện, thành phố ven biển và miền nam tỉnh có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và lở bùn.

Ở miền đông Trung Quốc, Thượng Hải đã phát cảnh báo người dân chuẩn bị đối phó với mưa lớn do siêu bão Ragasa gây ra.

Theo SCMP