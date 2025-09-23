Siêu bão Ragasa áp sát Hong Kong: Chính quyền phát cảnh báo số 8, hàng loạt chuyến bay bị hủy

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) phát cảnh báo bão số 8 khi siêu bão Ragasa với sức gió 230 km/h áp sát, hủy hơn 700 chuyến bay, chính quyền kêu gọi dân sớm trở về nhà.

Cơ quan khí tượng Hong Kong thông báo sẽ phát tín hiệu cảnh báo bão số 8 vào lúc 2h20 chiều ngày 23/9, khi siêu bão Ragasa đang áp sát. Chính quyền kêu gọi người dân có quãng đường về nhà xa hoặc phức tạp nên chủ động di chuyển ngay từ bây giờ.

Lúc 12h00 giờ trưa, bão Ragasa - với sức gió giật cấp bão lên tới 230 km/h cùng mưa dông dữ dội - được xác định ở cách Hong Kong khoảng 420 km về phía đông nam. Cơ quan khí tượng cho biết, do gió tại địa phương tiếp tục mạnh lên, tín hiệu cảnh báo sẽ được nâng từ số 3 lên số 8 vào đầu giờ chiều, đồng thời sẽ xem xét khả năng phát tín hiệu cao hơn vào tối 23/9 hoặc rạng sáng 24/9.

Chính quyền nhấn mạnh: “Người dân có hành trình dài, khó khăn, hoặc phải trở về các đảo xa nên bắt đầu di chuyển ngay. Chính phủ cũng đang bố trí để cán bộ, nhân viên được về sớm”.

Sáng cùng ngày, Trưởng Đặc khu John Lee Ka-chiu cho biết Hong Kong đã chuẩn bị “với mức an toàn được mở rộng hơn thường lệ” để ứng phó với siêu bão Ragasa. Ông cảnh báo cơn bão có thể gây ra mối nguy lớn cho cộng đồng khi thời tiết xấu đi rất nhanh, kèm theo mưa lớn và giông sét. Ông khẳng định ưu tiên cao nhất của chính quyền là “bảo đảm an toàn cho toàn thể người dân Hong Kong”.

“Tự nhiên có thể thử thách ý chí của chúng ta, nhưng không có gì nghi ngờ: Hong Kong đang huy động toàn diện, chuẩn bị kỹ lưỡng với mức an toàn và sự sẵn sàng cao hơn bao giờ hết”, ông Lee phát biểu. “Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cơn bão bằng nghị lực, quyết tâm và tinh thần đoàn kết”.

Ông Lee cho biết, chính quyền đã thực hiện hàng loạt biện pháp phòng ngừa từ sớm, với toàn bộ lực lượng ứng phó khẩn cấp đã trong trạng thái sẵn sàng. Trung tâm Giám sát và Hỗ trợ Khẩn cấp cũng được kích hoạt sớm hơn thường lệ 24 giờ, để “giám sát tình hình toàn thành phố theo thời gian thực, đánh giá rủi ro và đưa ra các phương án ứng phó”.

Theo ông Lee, chính quyền đã hoàn tất việc kiểm tra, dọn dẹp tại hơn 240 điểm dễ ngập lụt, huy động 200 đội thoát nước khẩn cấp và các robot bơm nước. Toàn bộ trường học được cho nghỉ trong hai ngày 23/9 và 24/9. Các điểm tạm trú khẩn cấp cũng đã được mở sẵn từ buổi sáng.

Lãnh đạo thành phố cho biết thêm, hoạt động bay tại sân bay quốc tế sẽ giảm mạnh từ tối 23/9, song khẳng định nhà ga sẽ vẫn hoạt động 24/24 để hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng.

Ít nhất 700 chuyến bay đã bị hủy, trong đó Cathay Pacific hủy 500 chuyến, HK Express hủy 100, Hong Kong Airlines hủy khoảng 90 chuyến và Greater Bay Airlines cắt 16 chuyến. Tại sân bay, ít nhất 5 nhân viên được bố trí ngay tại quầy của Cathay để giải đáp thắc mắc, hướng dẫn hành khách và hướng dẫn cách đổi chuyến qua điện thoại hoặc trực tuyến.

Khoảng 30 hành khách xếp hàng tại quầy hỗ trợ, hơn 10 người khác chờ tại quầy standby lúc 9 giờ 30 sáng, nhiều người mang theo vali lớn. Một số hành khách cho biết họ đã có mặt từ 6 giờ sáng với hy vọng kịp bay trước khi bão ảnh hưởng đến các chuyến đi.

Theo SCMP