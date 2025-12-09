VKSND Tối cao yêu cầu Nguyễn Văn Đài ra đầu thú

Nguyễn Văn Đài - người có 2 tiền án liên quan các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia - bị VKSND Tối cao truy tố về hành vi tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Ngày 9/12, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Đài về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

VKSND Tối cao yêu cầu bị can Đài (đang bị truy nã) đến trụ sở cơ quan công an, VKSND tại Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo Điều 60 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Bị can Nguyễn Văn Đài. Ảnh: Bộ Công an.

Bị can Đài, 56 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên, hiện ở Cộng hòa Liên bang Đức. Ngày 18/11, Đài bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố và bị phát lệnh truy nã hôm 5/12.

Năm 2007, khi đang là Trưởng văn phòng Luật sư Thiên Ân, Đài bị khởi tố, bị tòa phúc thẩm tại Hà Nội tuyên 4 năm tù vì tuyên truyền chống phá Nhà nước, chịu quản chế 4 năm sau khi chấp hành xong hình phạt.

Trong một vụ án khác, Đài bị TAND thành phố Hà Nội phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.