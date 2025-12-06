Bắt thêm một bị can trong vụ án liên quan đến Lê Trung Khoa

Bộ Công an đã khởi tố thêm Phạm Quang Thiện trong quá trình điều tra vụ án liên quan đến bị can Lê Trung Khoa.

Ngày 6/12, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Quang Thiện (47 tuổi) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đây là kết quả trong quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án liên quan Lê Trung Khoa.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định nêu trên. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Bị can Phạm Quang Thiện. Ảnh: Bộ Công an.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ luật Hình sự. Cùng bị khởi tố với Khoa còn có Đỗ Văn Ngà (48 tuổi, quê Gia Lai).

Ngày 5/12, Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với Lê Trung Khoa.

Lê Trung Khoa điều hành trang mạng thoibao.de, bị cáo buộc đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, bịa đặt, kích động chống phá Nhà nước, tác động tiêu cực đến dư luận xã hội.