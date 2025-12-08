Yêu cầu Lê Trung Khoa ra đầu thú

VKSND Tối cao yêu cầu bị can Khoa đến trụ sở cơ quan Công an, VKSND tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Ngày 8/12, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an thông tin, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Trung Khoa (54 tuổi, quê Thanh Hóa) về tội Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

VKSND Tối cao yêu cầu bị can Khoa đến trụ sở cơ quan Công an, VKSND tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo Điều 60 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Trước đó, ngày 5/12, Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với Lê Trung Khoa.

Cùng bị khởi tố với Khoa còn có Đỗ Văn Ngà (48 tuổi, quê Gia Lai) và Phạm Quang Thiện (47 tuổi, trú phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội; nguyên Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Truyền thông đa phương tiện thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ) với tội danh tương tự.