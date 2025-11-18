Nguyễn Văn Đài vừa bị khởi tố là ai?

Ông Nguyễn Văn Đài bị khởi tố với cáo buộc: làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 18/11, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đài, sinh năm 1969 (quê ở Hưng Yên) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các quyết định tố tụng đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.



Theo Bộ Công an, kết quả điều tra đủ căn cứ xác định Đài đã có hành vi vi phạm điều 117 nêu trên.

Bị can Nguyễn Văn Đài. Ảnh: Bộ Công an.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của bị can để xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng tội danh này, ngày 17/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng khởi tố, ra lệnh tạm giam với Lê Trung Khoa và Đỗ Văn Ngà.

Nguyễn Văn Đài sinh từng là luật sư. Trên Facebook cá nhân có tích xanh với gần 900.000 người theo dõi. Bị can Đài thường xuyên đăng tải các bài viết bằng tiếng Việt xoay quanh các vấn đề về Việt Nam.

Trước đó, Đài hai lần bị tuyên án phạt tù vì tuyên truyền chống phá nhà nước và có hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Năm 2007, khi đang là Trưởng văn phòng Luật sư Thiên Ân, Đài bị khởi tố, sau đó bị tòa phúc thẩm tại Hà Nội tuyên 4 năm tù, chịu quản chế 4 năm sau khi chấp hành xong hình phạt.

Năm 2015, Đài một lần nữa bị tạm giam và ba năm sau bị TAND Hà Nội phạt 15 năm tù và quản chế 5 năm trong vụ án khác với cáo buộc Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

.