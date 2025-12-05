Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Thời sự - Xã Hội

Pháp luật Xã hội Y tế Giáo dục

Bộ Công an phát lệnh truy nã Lê Trung Khoa

Quỳnh An
Quỳnh An
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Bộ Công an phát lệnh truy nã Lê Trung Khoa (54 tuổi) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ban hành Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Đài (56 tuổi, quê Hưng Yên) và Lê Trung Khoa (54 tuổi) cùng về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Trước đó, ngày 18/11, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, tiếp đó ban hành Quyết định truy nã số 1643/QĐTN-ANĐT-P3 đối với Nguyễn Văn Đài.

Anh 1.jpg
Nguyễn Văn Đài (trái) và Lê Trung Khoa. Ảnh: Bộ Công an.

Theo thông tin truy nã, nơi thường trú trước khi xuất cảnh của Đài ở Khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng (cũ), Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra yêu cầu Nguyễn Văn Đài ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Trong quá trình điều tra vụ án cùng tội danh, Cơ quan An ninh điều tra đã ban hành Quyết định khởi tố bị can số 296/QĐ-ANĐT-P3 ngày 17/11/2025, sau đó ra Quyết định truy nã số 1642/QĐTN-ANĐT-P3 ngày 5/12 đối với Lê Trung Khoa.

Cơ quan công an kêu gọi người dân nếu phát hiện Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài ở bất cứ đâu, có quyền bắt giữ và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Lê Trung Khoa, sang Đức định cư từ đầu thập niên 1990. Sau khi chuyển tới Berlin, Khoa hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và kinh doanh hệ thống máy tính tiền trước khi thành lập trang Thời Báo - thoibao.de để đăng tải các bài viết mang quan điểm chống phá tình hình chính trị - kinh tế Việt Nam.

Gần đây, Lê Trung Khoa và thoibao.de đối mặt với vụ kiện dân sự của Vingroup và Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tại tòa án Đức.

Từ khoá:

Bộ Công an Lê Trung Khoa

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Bộ Công an thông tin vụ án liên quan tới Đoàn Văn Sáng

Bộ Công an thông tin vụ án liên quan tới Đoàn Văn Sáng

Khoảng năm 2020, Sáng quen Đạt qua nền tảng mạng xã hội. Vào ngày 25/01/2025, Sáng đã gọi điện thoại và thống nhất với Đạt để Đạt đến Đội QLTT số 4 – tỉnh Lạng Sơn (nơi làm việc của Sáng). Tại đây, Sáng đã thực hiện hành vi giết Đạt.