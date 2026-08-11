Động đất mạnh nhất thế kỷ: Hơn 100 người ở Colombia thiệt mạng, nhiều tòa nhà đổ sập

Động đất mạnh 7,4 độ rung chuyển miền Tây Colombia, khiến ít nhất 111 người thiệt mạng, hàng chục công trình đổ sập và nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Ít nhất 111 người đã thiệt mạng sau khi một trận động đất mạnh xảy ra tại miền Tây Colombia hôm 10/8, làm sập nhiều tòa nhà ở các thành phố, gây hư hại bệnh viện và cơ sở hạ tầng, đồng thời khiến nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Nhà chức trách mô tả đây là trận động đất mạnh nhất Colombia trong thế kỷ 21.

Thảm họa xảy ra chỉ vài ngày sau khi ông Abelardo De La Espriella tuyên thệ nhậm chức tổng thống Colombia, đẩy chính quyền mới vào cuộc khủng hoảng lớn đầu tiên trong nhiệm kỳ. Người dân nước này vẫn chưa quên những trận động đất kép gây thiệt hại nghiêm trọng tại quốc gia láng giềng Venezuela hồi tháng 6.

“Chính phủ quốc gia đã huy động toàn bộ năng lực để bảo vệ người dân, hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng và đưa viện trợ đến bất cứ nơi nào cần thiết”, ông De La Espriella phát biểu trên truyền hình vào khoảng 13h giờ địa phương, sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

“Ưu tiên hàng đầu là giải cứu những người đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.”

Tổng thống Colombia cho biết các báo cáo sơ bộ ghi nhận 111 người thiệt mạng và 87 người bị thương, cùng hàng chục tòa nhà bị sập và nhiều nhà dân bị hư hại.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có độ lớn 7,4, xảy ra ở độ sâu khoảng 107 km. Cơ quan Địa chất Colombia đánh giá đây là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận tại nước này trong thế kỷ 21.

Thông tin từ Choco, khu vực nằm gần tâm chấn, được cập nhật chậm do hệ thống liên lạc bị gián đoạn. Nhiều khu vực vẫn không có sóng điện thoại vài giờ sau trận động đất.

Thống đốc Nubia Carolina Cordoba cho biết 12 người đã thiệt mạng và 84 người bị thương tại Choco, một khu vực phần lớn là nông thôn.

Thương vong nghiêm trọng nhất được ghi nhận tại Risaralda, thuộc vùng trồng cà phê nổi tiếng của Colombia. Pereira, thủ phủ tỉnh, chịu thiệt hại trên diện rộng. Các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm người sống sót bên dưới những công trình bị sập.

Một chiếc ô tô nằm bẹp dưới đống đổ nát của một tòa nhà sau trận động đất ở Cali, Colombia, ngày 10/8. Ảnh: Reuters.

Nhiều tòa nhà sụp đổ, sân bay đóng cửa

Một tòa nhà 4 tầng tại Pereira đã đổ sập trong lúc động đất xảy ra, theo video được Reuters xác minh.

Tại Manizales, hình ảnh ghi lại cảnh một trong những tháp bên của nhà thờ mang phong cách Gothic mới nổi tiếng trong thành phố bị sập, khiến các mảnh vỡ rơi xuống những tuyến đường xung quanh.

Hình ảnh của Reuters cho thấy lực lượng cứu hộ, cảnh sát và tình nguyện viên phải dùng tay xúc từng đống đất đá, sau đó chuyển vật liệu vào xe tải trong quá trình tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt bên dưới các tòa nhà đổ nát.

Một số hình ảnh khác cho thấy các tòa nhà dân cư và cơ sở phục vụ lực lượng khẩn cấp bị hư hại. Mảnh vỡ từ các công trình thậm chí rơi xuống những xe cứu thương đang đỗ bên dưới.

Mauricio Andrade, một lính cứu hỏa tại Cali, cho biết đội của ông đã giải cứu được hai phụ nữ trưởng thành và hai trẻ em khỏi một tòa nhà bị sập. Khi trả lời Reuters, đội cứu hộ của Andrade đang chuẩn bị tiếp cận thêm những người mắc kẹt trong đống đổ nát.

“Họ vẫn còn sống. Chúng tôi đang tạo khoảng trống để có thể giải phóng họ và đưa họ ra ngoài”, ông nói.

Juan Carlos Osorio nói với đài Caracol Television rằng vụ sập một tòa nhà “nghe như một quả bom” khi ông cùng những người khác tham gia dọn đống đổ nát tại một công trình bị sập ở Cali.

“Tất cả hàng xóm chúng tôi đang cùng nhau làm việc, tạo thành những dây chuyền người để chuyển đất đá. Chúng tôi cần máy móc hạng nặng. Có rất nhiều người đang mắc kẹt.”

Cơ quan hàng không dân dụng Colombia đã đình chỉ hoạt động tại nhiều sân bay ở miền tây đất nước, trong đó có các sân bay Pereira, Manizales, Quibdo, Armenia, Cartago và Buenaventura.

Các kỹ sư được triển khai để kiểm tra mức độ an toàn và khả năng chịu lực của các công trình tại sân bay trước khi hoạt động được nối lại.

Vành đai lửa

Colombia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, một trong những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất thế giới. Nước này ghi nhận hàng nghìn trận động đất mỗi tháng, dù phần lớn có cường độ nhỏ và không gây thiệt hại đáng kể.

Suzan van der Lee, nhà địa chấn học tại Đại học Northwestern, cho rằng cường độ rất lớn của trận động đất, vị trí nằm sâu trong đất liền và cơ chế trượt ngang của đứt gãy có thể đã làm mức độ rung lắc và thiệt hại tại các thung lũng đông dân trở nên nghiêm trọng hơn, dù tâm chấn nằm ở độ sâu đáng kể.

“Trận động đất này xảy ra rất sâu bên dưới lớp vỏ Trái đất và về lý thuyết, nó không nên gây rung lắc quá mạnh. Nhưng với cường độ như vậy, thực tế nó đã gây ra rung chấn rất lớn”, bà nói.

Cơ quan Địa chất Colombia cho biết đã ghi nhận 21 dư chấn tính đến cuối ngày thứ Hai và cảnh báo khu vực có thể tiếp tục hứng chịu những rung chấn khác.

Vùng trồng cà phê của Colombia từng hứng chịu một trong những thảm họa động đất nghiêm trọng nhất lịch sử hiện đại của nước này vào năm 1999.

Một trận động đất mạnh 6,2 độ khi đó đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng, với Armenia và Pereira là những khu vực chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng.

Với trận động đất mới nhất, lực lượng cứu hộ Colombia đang chạy đua với thời gian để tiếp cận những người mắc kẹt, trong khi chính quyền đồng thời phải đánh giá thiệt hại đối với hệ thống giao thông, sân bay, bệnh viện và cơ sở hạ tầng tại nhiều khu vực.

Theo Reuters