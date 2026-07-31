Vingroup và Vinhomes báo lãi đột biến nửa đầu năm.

Nhờ tăng trưởng mạnh ở cả mảng ô tô điện và bất động sản, Vingroup và Vinhomes đồng loạt ghi nhận lợi nhuận tăng vọt trong 6 tháng đầu năm 2026, lần lượt hoàn thành 58% và gần 87% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) ghi nhận doanh thu thuần 222.300 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 20.375 tỷ đồng, gấp 4,5 lần cùng kỳ.

Với kết quả này, tập đoàn đã hoàn thành khoảng 46% kế hoạch doanh thu và 58% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Ở mảng công nghệ - công nghiệp, VinFast tiếp tục giữ vị trí thương hiệu ô tô điện có thị phần lớn nhất tại Việt Nam khi bàn giao 115.916 xe trong nửa đầu năm, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2025. Theo doanh nghiệp, 6 trong 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường thuộc thương hiệu VinFast, gồm Limo Green, VF 3, VF 5, VF 6 và VF MPV 7.

Trên phạm vi toàn cầu, VinFast bàn giao 128.662 ô tô điện trong 6 tháng, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Hãng hiện vận hành 474 showroom, chủ yếu tại các thị trường châu Á. Ở mảng xe máy điện, sản lượng bàn giao đạt gần 429.175 xe, gấp 3,7 lần cùng kỳ.

Trong khi đó, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 116.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Nếu tính cả doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh và giao dịch bán lô lớn được hạch toán vào doanh thu tài chính, doanh thu hợp nhất quy đổi đạt 134.200 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 52.000 tỷ đồng, tăng gần 380% so với cùng kỳ và hoàn thành 86,8% kế hoạch năm. Kết quả này chủ yếu đến từ hoạt động bàn giao tại các dự án Vinhomes Ocean Park 2, Ocean Park 3 và Vinhomes Green Paradise.

Doanh số bán hàng trong 6 tháng đạt 148.100 tỷ đồng, tăng 119% so với cùng kỳ, trong khi giá trị doanh số chưa bàn giao (backlog) tại thời điểm cuối quý II đạt 197.000 tỷ đồng, tăng 42%. Động lực chính đến từ các dự án mới như Vinhomes Sài Gòn Park, Vinhomes Global Gate Hạ Long và Vinhomes Hải Vân Bay, qua đó tạo nguồn doanh thu tiềm năng cho các quý tiếp theo.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Vinhomes đạt 1,1 triệu tỷ đồng, còn vốn chủ sở hữu đạt 274.000 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm, Vinhomes liên tiếp ra mắt nhiều dự án quy mô lớn. Tháng 4/2026, doanh nghiệp mở bán Vinhomes Global Gate Hạ Long, đại đô thị được định hướng phát triển theo mô hình TOD kết hợp các tiêu chí ESG++.

Cùng tháng, Vinhomes giới thiệu dự án Vinhomes Hải Vân Bay rộng hơn 512 ha tại Đà Nẵng. Đến tháng 6/2026, doanh nghiệp tiếp tục đưa Vinhomes Sài Gòn Park ra thị trường, bổ sung thêm nguồn cung vào danh mục các đại đô thị đang triển khai.