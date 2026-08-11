Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử, hydrogen xanh

Việt Nam và Australia nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, nghiên cứu biển, khoáng sản thiết yếu và hydrogen xanh.

Sáng 11/8 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Australia, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese tại Nhà Quốc hội Australia.

Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định trong bối cảnh thế giới ngày càng bất định, việc hai nước hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực là vô cùng quan trọng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Albanese chia sẻ những ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam cũng như bày tỏ ngưỡng mộ đối với những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Australia đánh giá cao bài phát biểu dẫn đề của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore tháng 5 vừa qua đã thể hiện tầm nhìn của Việt Nam về khu vực và hòa bình, ổn định chính là giá trị chung của các quốc gia, trong đó có Australia và Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Thủ tướng Anthony Albanese; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và thân tình của Chính phủ và nhân dân Australia dành cho đoàn.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Australia sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, với tin cậy chính trị vững chắc và sự hiểu biết, chia sẻ lẫn nhau ngày càng được củng cố.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trước khi bước vào hội đàm. Ảnh: TTXVN.

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh việc thực hiện tích cực và hiệu quả Chương trình hành động triển khai Đối tác chiến lược toàn diện 2024-2027 với việc cả 6 lĩnh vực trụ cột của quan hệ đều đạt những kết quả đột phá; hợp tác quốc phòng-an ninh ngày càng đi vào chiều sâu, thương mại hai chiều đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm, đạt hơn 14 tỷ USD năm 2025; giáo dục - đào tạo, hợp tác phát triển, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân không ngừng mở rộng.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi và nhất trí cao về những định hướng lớn nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Australia tiếp tục phát triển sâu rộng trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu phát triển của mỗi nước cũng như thích ứng với những biến chuyển của tình hình khu vực và quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí củng cố nền tảng chính trị thông qua tăng cường trao đổi cấp cao và các cấp, làm sâu sắc hơn quan hệ quốc phòng-an ninh, trong đó mở rộng sang an ninh mạng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống.

Việt Nam - Australia đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 20 tỷ USD

Trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc cần khai thác hiệu quả tính bổ trợ của hai nền kinh tế, tận dụng các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng tham gia, tháo gỡ rào cản và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Hai bên hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD, đồng thời đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng, đầu tư chất lượng cao và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng mới và công nghiệp tương lai.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anthony Albanese nhất trí đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ hai nước; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, nghiên cứu biển, khoáng sản thiết yếu và hydrogen xanh; thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, kết nối trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, hướng tới hình thành không gian kết nối công nghệ Việt Nam - Australia và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những kết quả vững chắc của hợp tác giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; nhất trí tiếp tục thúc đẩy kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và đào tạo nghề, hướng tới xây dựng các chương trình chia sẻ tri thức, kinh nghiệm, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao giữa hai nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh hoạt động hiệu quả của Trung tâm Việt Nam - Australia tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và những đóng góp của Trung tâm đối với việc đào tạo cán bộ trung, cao cấp của Việt Nam.

Thủ tướng Anthony Albanese chân thành cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện cho các trường Đại học của Australia, trong đó có Đại học RMIT, hoạt động bền vững và thuận lợi tại Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Australia tiếp tục tạo thuận lợi cho sinh viên Việt Nam học tập, làm việc và tích lũy kinh nghiệm tại Australia, khuyến khích cộng đồng người Việt Nam tại Australia phát triển lớn mạnh, đoàn kết, phát huy những giá trị văn hóa tích cực của cả hai nước và trở thành cầu nối hữu hiệu của tình hữu nghị giữa hai nước.

Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác AI, bán dẫn, công nghệ lượng tử, hydrogen xanh. Ảnh: TTXVN.

Về khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt; thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Việt Nam khẳng định sẵn sàng cùng Australia tăng cường kết nối với Đông Nam Á, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và đóng góp vào một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển bền vững và bao trùm.

Sau hội đàm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anthony Albanese đã chứng kiến lễ ký kết, trao đổi nhiều văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực khác.