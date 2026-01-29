Giá vàng lập đỉnh, khách xếp hàng từ sáng tới chiều để mua

Khi giá vàng liên tục lập mặt bằng cao mới, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) dễ dàng lan rộng. Trước việc nhà đầu tư hay chạy theo biến động giá, chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu khuyến cáo không nên chỉ nhìn vào lợi nhuận, cần phải cân nhắc yếu tố an toàn. Nhà đầu tư cần nhìn trong dài hạn để có những lựa chọn chính xác.

Còn chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu nắm giữ, tránh chạy theo những tin đồn và biến động ngắn hạn. Ngược lại, nhà đầu tư lướt sóng thì nên cân nhắc và thận trọng, tránh mua bắt đáy bởi rủi ro sụt giảm vẫn hiện hữu.