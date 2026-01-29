Giá vàng lập đỉnh, khách xếp hàng từ sáng tới chiều để mua

close Đăng nhập

Hoàng Anh
Ngày 29/1, giá vàng miếng SJC vượt ngưỡng 190 triệu đồng/lượng. Nhiều người đến các cửa hàng vàng bạc để mua kim loại quý.

3073104124788678685.jpg
Giá vàng trong nước liên tục lập đỉnh khiến nhiều người đổ xô đến các tiệm kim hoàn trên đường Trần Nhân Tông (Hà Nội) để giao dịch. Vào lúc 12h ngày 29/1, hơn 50 người xếp hàng trước cửa hàng vàng bạc Bảo Tín Minh Châu.
cf411015da7a54240d6b.jpg
Cửa hàng thông báo “tạm hết hàng các sản phẩm vàng rồng Thăng Long 999, vàng miếng”, và nhân viên liên tục lặp lại thông điệp trên nhưng dòng người đến xếp hàng ngày càng dài. “Tôi ngồi chờ ở đây 3 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa đến lượt mua. Tôi định quay về mai ra tiếp nhưng thấy dòng người cứ ùn ùn kéo đến nên chẳng dám đi nữa, về thì sợ mất cơ hội”, chị Thuý, nhân viên marketing ở Xã Đàn cho hay.
3357602544369526853-4366.jpg
Hai cụ bà ngoài 60 tuổi cho biết đã chờ ở đây từ lúc 10h sáng nhưng vẫn chưa mua được vàng do tiệm thông báo hết hàng. Do quá mệt mỏi, 2 vị khách đã chọn ngồi ngay bậc thềm ở cửa, thay vì đứng xếp hàng với hy vọng “rồi sẽ mua được thôi”.
74d0528fece162bf3bf0.jpg
Để có sức chờ đợi, nhiều người đặt đồ ăn tới khu vực xếp hàng. Họ sợ sau khi đi ăn trưa, quay lại sẽ mất chỗ.
7f9a6235a85a26047f4b-3621.jpg
Một số vị khách cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức sau thời gian chờ đợi nên ngồi ở bậc tam cấp cửa hàng Bảo Tín Minh Châu trên đường Trần Nhân Tông (Hà Nội).
4246bcf0489fc6c19f8e.jpg
Ở phía đối diện, cửa hàng vàng bạc Phú Quý cũng thông báo hết các sản phẩm vàng tích luỹ. Cửa hàng chỉ nhận đủ lượng khách đã đăng ký từ trước và trả sản phẩm theo số thứ tự. Nhiều người tỏ ra sốt ruột tại tiệm vàng Phú Quý trên đường Trần Nhân Tông (Hà Nội) khi chờ đợi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa tới lượt được mua. Nguyên nhân là lượng khách đổ đến các cửa hàng vàng ngày một đông.
164aa7396d56e308ba47.jpg
Cầm trên tay 1 chỉ vàng nhẫn, một khách hàng ở Mỹ Đình, Hà Nội, cảm thấy khá hài lòng vì bõ công xếp hàng từ sớm. Chị cho biết đã canh mấy ngày hôm nay mới mua được vàng vì sợ không mua hôm nay, mai không mua lại được giá cũ.
3357602544369526853.jpg
"Chiến lược" của nhiều người là cửa hàng vàng nào còn bán, họ còn xếp hàng mua. Sức nóng từ giá vàng hôm nay càng thôi thúc các nhà đầu tư "chôn chân" ở cửa hàng.

Khi giá vàng liên tục lập mặt bằng cao mới, tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) dễ dàng lan rộng. Trước việc nhà đầu tư hay chạy theo biến động giá, chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu khuyến cáo không nên chỉ nhìn vào lợi nhuận, cần phải cân nhắc yếu tố an toàn. Nhà đầu tư cần nhìn trong dài hạn để có những lựa chọn chính xác.

Còn chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu nắm giữ, tránh chạy theo những tin đồn và biến động ngắn hạn. Ngược lại, nhà đầu tư lướt sóng thì nên cân nhắc và thận trọng, tránh mua bắt đáy bởi rủi ro sụt giảm vẫn hiện hữu.

