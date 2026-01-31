Giá vàng SJC hôm nay tiếp đà giảm sâu

VietTimes - Giá vàng miếng SJC sáng 31/1 niêm yết ở mức 169 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 172 triệu đồng/lượng, giảm 8,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua (30/1).

Giá vàng SJC giảm mạnh

Sáng 31/1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 169 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 172 triệu đồng/lượng, giảm 8,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua (30/1).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 168 - 171 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 8,8 triệu đồng/lượng so với sáng 30/1.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 8,5 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 169 – 172 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 8,6 triệu đồng/lượng so với ngày 30/1.

Giá vàng thế giới giảm sâu

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 31/1 giao dịch ở mức 4.893 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.128 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 154,1 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 17,9 triệu đồng/lượng so với hôm qua (30/1).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 14,4 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới vừa trải qua một phiên "tắm máu" khi lao dốc hơn 8%, rơi thẳng về vùng 4.900 USD/ounce. Làn sóng chốt lời ồ ạt đã kích hoạt một đợt rút vốn diện rộng trên thị trường kim loại quý, ngay sau khi vàng vừa thiết lập đỉnh cao mọi thời đại tại mức 5.608 USD/ounce. Dù ghi nhận nhịp điều chỉnh sâu, vàng vẫn đang hướng tới tháng tăng trưởng thứ sáu liên tiếp với hiệu suất bùng nổ nhất kể từ thập niên 1980, nhờ sự cộng hưởng của những bất ổn địa chính trị và đà suy yếu kéo dài của đồng USD.

Bức tranh địa chính trị toàn cầu vẫn đang trong trạng thái "báo động đỏ". Tổng thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp áp thuế đối với các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba, một đòn giáng mạnh mẽ nhằm gia tăng áp lực lên Mexico. Tại Trung Đông, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt khi ông Trump hối thúc Iran ngồi vào bàn đàm phán hạt nhân, trong khi Tehran ngay lập tức đáp trả bằng những lời đe dọa trả đũa và khẳng định sẽ có phản ứng nhanh chóng.

Đáng chú ý, một bước ngoặt quan trọng trong chính sách tiền tệ đã xuất hiện khi Tổng thống Trump chính thức đề cử cựu Thống đốc Fed, ông Kevin Warsh, làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp theo. Quyết định này đã chấm dứt nhiều tháng đồn đoán về người sẽ dẫn dắt con thuyền tiền tệ của Mỹ trong tương lai.

Giá bitcoin tăng 2,4%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (31/1) giá bitcoin giao dịch ở mức 84.043 USD/BTC, tăng 2,4% trong vòng 24h qua. Tính theo tuần, bitcoin đã giảm 6,4% so với 7 ngày trước (89.749 USD/BTC) và giảm 4,4% trong 1 tháng vừa qua (87.905 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 104 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.639 tỷ USD chiếm 51,7% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 6 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng tăng so với 24h trước đó.