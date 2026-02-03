Xoilac và loạt website bóng đá lậu ngừng hoạt động

Các website chuyên phát sóng thể thao không bản quyền bất ngờ "tắt sóng" từ sáng 2/2 dù một số đường dẫn vẫn truy cập được tại Việt Nam.

Truy cập được nhưng không còn nội dung

Từ sáng 3/2, các website phát sóng thể thao không bản quyền như Xoilac, Vebo, Thapcam... bất ngờ ngừng hoạt động. Theo ghi nhận, nhiều trang vẫn giữ giao diện và còn giữ lịch chiếu đã đặt sẵn. Tuy nhiên khi truy cập vào từng trận đấu, phần lớn luồng phát không hoạt động.

Các website phát sóng thể thao lậu ngừng hoạt động từ sáng 3/2. Ảnh: Thượng Tâm.

Không chỉ website, các kênh trung gian vốn dùng để phát tán link xem lậu cũng không còn bài đăng mới kể từ 2/2. Một số trang mạng xã hội được cho là có liên quan đến hệ thống phát lậu và các "bình luận viên" của web cũng rơi vào trạng thái tương tự.

Tại Việt Nam, các nền tảng phát lậu thể thao đã bị phản ánh suốt nhiều năm qua. Khi nhà mạng chặn truy cập theo tên miền, nhóm website này thường đổi URL, chuyển hướng hoặc dựng tên miền mới để tiếp tục hoạt động. Cách "lách" này giúp duy trì lượng truy cập, kéo theo quảng cáo cá cược trái phép và gây ảnh hưởng tới thị trường truyền hình trả tiền cũng như các đơn vị nắm bản quyền phát sóng.

Trước đó, một web lậu khác là Fmovies cũng bị cơ quan chức năng điều tra, xử lý. Theo thông tin từ cơ quan tố tụng, hệ thống này bị cáo buộc đăng tải gần 50.000 phim lậu, thu lợi từ quảng cáo và vận hành theo mô hình phân công vai trò kỹ thuật, nội dung.

Đến tháng 2/2025, Viện KSND TP Hà Nội truy tố bị can Phan Thành Công và đồng phạm về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự, với cáo buộc đăng tải trái phép lượng lớn nội dung và thu hơn 400.000 USD từ quảng cáo.

Các banner quảng cáo cá cược trái phép cũng không hiển thị nội dung thường thấy. Ảnh: Thượng Tâm.

Phát lậu nội dung thể thao có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng

Trước đó, các website phát sóng trái phép này đã bị cơ quan quản lý đưa vào nhóm có dấu hiệu vi phạm. Nhà chức trách cũng khuyến cáo doanh nghiệp không đặt quảng cáo trên các tên miền nằm trong diện cảnh báo nhằm hạn chế dòng tiền nuôi hoạt động vi phạm.

Ở góc độ pháp lý, việc phát lại trận đấu và chương trình thể thao khi chưa có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền có thể bị xem là hành vi xâm phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan, tùy theo nội dung và cách thức khai thác.

Các website như Vebo, Xoilac, Thapcam nằm trong danh sách có dấu hiệu vi phạm do cơ quan quản lý công bố. Ảnh: Thượng Tâm.

Cụ thể, Luật Sở hữu trí tuệ coi hành vi "truyền đạt tác phẩm đến công chúng qua mạng và phương tiện kỹ thuật số khi không được phép" là hành vi xâm phạm (Điều 28 khoản 10). Với quyền liên quan, việc khai thác hoặc chuyển tải chương trình phát sóng trái phép có thể bị xem xét theo các nhóm hành vi xâm phạm quy định tại Điều 35, trong đó có các hành vi liên quan đến việc công bố, sử dụng, sao chép chương trình phát sóng khi chưa được phép của chủ thể quyền.

Tùy tính chất và mức độ, hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính kèm yêu cầu gỡ bỏ nội dung. Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định phạt 70-100 triệu đồng đối với hành vi phát sóng, tái phát sóng chương trình phát sóng mà không được phép (Điều 30 khoản 1). Cùng với đó là biện pháp khắc phục như buộc gỡ bỏ bản sao vi phạm trên môi trường số (Điều 30 khoản 2).

Trường hợp hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, có yếu tố thu lợi hoặc gây thiệt hại theo ngưỡng luật định, người vận hành còn có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự. Theo Điều 225 Bộ luật Hình sự, người vi phạm có thể bị xử lý về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Riêng khoản 2 Điều 225 quy định phạt tiền 300 triệu đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu thuộc một trong các trường hợp như có tổ chức, phạm tội từ 2 lần trở lên, thu lợi bất chính từ 300 triệu đồng, gây thiệt hại từ 500 triệu đồng, hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 500 triệu đồng.