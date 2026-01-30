Giá vàng SJC lao dốc, giảm hơn 10 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC sáng 30/1 niêm yết ở mức 177,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 180,1 triệu đồng/lượng, giảm 10,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua (29/1).

Giá vàng SJC giảm mạnh

Sáng 30/1, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 177,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, bán ra ở mức 180,1 triệu đồng/lượng, giảm 10,2 triệu đồng/lượng so với hôm qua (29/1).

Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra hiện là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC hôm nay.

Giá vàng nhẫn hôm nay.

Đối với vàng nhẫn tròn 9999, SJC giao dịch mua vào - bán ra ở mức 176,8 - 179,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 10 triệu đồng/lượng so với sáng 29/1.

Tập đoàn DOJI niêm yết giá ở mức 177 - 180 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 9,8 triệu đồng/lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn được giao dịch ở mức 177,6 – 180,6 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, giảm 9,6 triệu đồng/lượng so với ngày 29/1.

Giá vàng thế giới giảm sâu

Dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới trong phiên sáng 30/1 giao dịch ở mức 5.240 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.240 đồng/USD, giá vàng tương đương khoảng hơn 165,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), giảm 9,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua (29/1).

Mức chênh lệch giá bán giữa vàng SJC và vàng thế giới hiện là 14,4 triệu đồng/lượng.

Theo Trading Economics, giá vàng thế giới đã quay đầu sụt giảm xuống quanh ngưỡng 5.200 USD/ounce trong phiên giao dịch hôm nay, nối dài đà trượt dốc từ phiên trước đó do áp lực chốt lời mạnh mẽ từ các nhà đầu tư. Dù xuất hiện nhịp điều chỉnh, kim loại quý vẫn đang hướng tới một tháng tăng trưởng bùng nổ với mức tăng hơn 20% – hiệu suất hàng tháng ấn tượng nhất kể từ những năm 1980.

Động lực thúc đẩy đà tăng kỷ lục này đến từ sự suy yếu của đồng USD cùng những bất ổn kinh tế và địa chính trị leo thang. Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp thuế đối với hàng hóa từ các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba, một động thái gây áp lực trực tiếp lên Mexico.

Quyết định này nối tiếp lời đe dọa áp thuế 25% đối với Hàn Quốc trước đó do những trì hoãn trong thỏa thuận thương mại. Đồng thời, việc ông Trump phớt lờ những lo ngại về việc đồng bạc xanh rơi xuống đáy 4 năm đã phát đi tín hiệu về một chính sách chấp nhận đồng nội tệ yếu để đối trọng với các rủi ro thuế quan và những chỉ trích nhắm vào Fed.

Bên cạnh đó, bức tranh địa chính trị vẫn nhuộm màu căng thẳng khi ông Trump hối thúc Iran tham gia đàm phán hạt nhân, trong khi Tehran lập tức đưa ra những cảnh báo trả đũa với tuyên bố về một phản ứng "chưa từng có". Những xung đột này tiếp tục giữ vai trò là "bệ đỡ" cho vàng trong trung hạn.

Giá bitcoin giảm 6,6%

Về giá bitcoin, theo dữ liệu từ Coin Desk, hôm nay (30/1) giá bitcoin giao dịch ở mức 82.038 USD/BTC, giảm 6,6% trong vòng 24h qua. Tính theo tuần, bitcoin đã giảm 8,7% so với 7 ngày trước (89.851 USD/BTC) và giảm 7,7% trong 1 tháng vừa qua (88.921 USD/BTC).

Giá Bitcoin hôm nay. Ảnh: Tiến Dũng.

Theo Binance, khối lượng giao dịch trong 24h là khoảng hơn 102 tỷ USD. BTC ghi nhận vốn hóa thị trường hiện tại là 1.639 tỷ USD chiếm 51,7% tổng giá trị thị trường tiền mã hoá.

Theo dữ liệu của Coin Glass, trong 10 đồng tiền mã hóa có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường tiền mã hóa, có 9 đồng tiền mã hoá chứng kiến xu hướng giảm so với 24h trước đó.