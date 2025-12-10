Tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp thêm 76 triệu cổ phiếu VIC vào VinSpeed

Ông Phạm Nhật Vượng muốn tăng vốn góp vào VinSpeed thông qua chuyển nhượng gần 76 triệu cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup, tương đương hơn 11.300 tỷ đồng.

Vingroup vừa công bố việc điều chỉnh giao dịch cổ phiếu của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).

Theo đó, ông Vượng đăng ký chuyển quyền sở hữu gần 76 triệu cổ phiếu VIC cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc (VinSpeed), tương đương 1,958% vốn điều lệ Vingroup.

Con số này tăng thêm 32 triệu cổ phiếu so với thông báo ngày 26/11, do Vingroup vừa phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, dẫn tới giá cổ phiếu VIC điều chỉnh tương ứng. Việc điều chỉnh số lượng góp thêm để đảm bảo đủ phần vốn góp thêm vào VinSpeed.

Sau thương vụ, VinSpeed sẽ nắm giữ khoảng 455,1 triệu cổ phiếu, tương đương 11,7% vốn điều lệ Vingroup. Ngược lại, ông Phạm Nhật Vượng sẽ giảm sở hữu tại Vingroup về còn 313,9 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8,09%.

Như vậy, VinSpeed sẽ vượt Chủ tịch Phạm Nhật Vượng để trở thành cổ đông lớn thứ hai tại Vingroup, chỉ sau Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (tại ngày 30/6 sở hữu 32,49%).

Trên thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup gây áp lực lớn nhất tới VN-Index hôm nay khi VIC giảm sàn 7% xuống 148.800 đồng, VPL cũng giảm sàn 7% xuống 95.800 đồng, VRE giảm hơn 6% xuống 30.000 đồng và VHM giảm 3,7% xuống 103.500 đồng. Các cổ phiếu này đã chiếm tới 18 điểm tiêu cực với VN-Index.

VinSpeed được ông Phạm Nhật Vượng sáng lập vào tháng 5, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất đầu máy và toa xe đường sắt. Các cổ đông sáng lập gồm: tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm 51%, còn hai con trai Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người giữ 0,5%. Còn lại, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam sở hữu 35% vốn và Vingroup 10%.

Chỉ trong tháng 11, công ty này đã hai lần tăng vốn từ 15.000 tỷ đồng lên 33.000 tỷ đồng - gấp 5,5 lần tính từ khi thành lập. Các cổ đông đã góp vào doanh nghiệp này 22.000 tỷ đồng tiền mặt, còn lại là tài sản khác.

VinSpeed vừa ghi dấu ấn khi được TP.HCM giao làm nhà đầu tư dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Tổng mức đầu tư hơn 102.430 tỷ đồng, chưa gồm gần 13.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng do ngân sách chi trả.

Trong đó, vốn góp của VinSpeed là 15.364,5 tỷ đồng; vốn huy động hợp pháp là 87.065,5 tỷ đồng Việt Nam (vốn huy động từ các tổ chức tín dụng và các hình thức hợp pháp khác theo quy định của pháp luật là 87.065,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 85% tổng mức đầu tư của dự án).