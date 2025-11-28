Vingroup vượt mốc lịch sử 1 triệu tỷ đồng vốn hóa, ông Phạm Nhật Vượng ở đâu trên "bản đồ" tỷ phú?

Quy mô vốn hóa của Vingroup đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, hiện gấp đôi người đứng sau là Vietcombank. Diễn biến tích cực này đồng thời đưa ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup, vào danh sách 100 người giàu nhất thế giới.

Đóng cửa phiên giao dịch 28/11 tại 260.400 đồng/cp cùng gần 3,9 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, vốn hóa thị trường của Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) chính thức vượt hơn 1 triệu tỷ đồng.

Không những thế, chỉ tính riêng trong phiên hôm nay, VIC đã đóng góp hơn 10,7 điểm, là cổ phiếu chủ đạo giúp cho toàn sàn HOSE tăng 6,67 điểm lên 1.690,99 .

Với đà tăng tốc ngoạn mục và dấu mốc vốn hóa Vingroup vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt được cột mốc lịch sử này.

Nhờ đó, quy mô vốn hóa của Vingroup hiện gấp đôi Vietcombank – doanh nghiệp xếp thứ hai và thậm chí còn bằng tổng vốn hóa của ba ngân hàng quốc doanh là Vietcombank, BIDV và VietinBank cộng lại.

Không những VIC, mà cả 3 mã còn lại là VPL của Vinpearl, VRE của Vincom Retail và VHM của Vinhomes đều mang sắc xanh trong phiên hôm nay. Cả 4 mã họ Vin hiện nằm trong nhóm 30 doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường, với tổng quy mô khoảng 1,67 triệu tỷ đồng.

4 mã họ Vin đều tăng trong phiên 28/11. Ảnh: SSI.

Diễn biến tích cực này đồng thời đưa ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup, vào danh sách 100 người giàu nhất thế giới. Theo Forbes cập nhật tại 17h hôm 28/11, tổng tài sản ước tính của ông đang đạt 23,6 tỷ USD, tăng 1,2 tỷ USD chỉ sau 1 ngày và giúp ông đứng thứ 97 người giàu nhất hành tinh.

Trong diễn biến mới nhất, Tập đoàn Vingroup vừa thông báo ngày 8/12/2025 tới đây sẽ chốt danh sách đăng ký cuối cùng nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo kế hoạch, Vingroup sẽ phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu với tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu cứ 1 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Đây là thương vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử Vingroup cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến nay.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Vingroup sẽ tăng gấp đôi, lên hơn 77.000 tỷ đồng. Con số này đưa tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng vượt qua Hòa Phát để trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Vốn điều lệ sau phát hành của Vingroup sẽ chỉ kém 3 ngân hàng Vietcombank, MB và VPBank.

Cổ phiếu Vingroup bốc đầu trong bối cảnh hàng loạt dự án trong nhiều lĩnh vực của tập đoàn đang được tích cực triển khai trên khắp cả nước.

Tại Hà Tĩnh, VinEnergo đã được Sở Công Thương Hà Tĩnh đánh giá đủ năng lực thực hiện 2 dự án điện gió gần 40.000 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực công nghiệp, VinMetal đặt mục tiêu xây dựng tổ hợp thép công nghiệp – công nghệ cao tại Vũng Áng (Hà Tĩnh), công suất giai đoạn một khoảng 5 triệu tấn mỗi năm.

Bên cạnh đó, Vinhomes Hà Tĩnh được chấp thuận đầu tư Bến cảng quốc tế Sơn Dương hơn 8.800 tỷ đồng gồm ba cầu cảng, tiếp nhận tàu 100.000 tấn, dự kiến vận hành từ quý II/2028.

Tại Quảng Ninh, dự án đô thị phức hợp Hạ Long Xanh – dự án lớn nhất lịch sử của Vingroup có tổng vốn hơn 456.000 tỷ đồng tiếp tục triển khai ở khu A và giải phóng mặt bằng khu B.

Ở lĩnh vực đường sắt, VinSpeed đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Bắc – Nam với tổng vốn 61,35 tỷ USD, cam kết thu xếp 20% bằng vốn tự có, đồng thời nghiên cứu mở rộng sang các tuyến TP HCM – Cần Giờ và Hà Nội – Quảng Ninh.

Vingroup cũng hỗ trợ Pomina thông qua khoản vay vốn lưu động lãi suất 0% tối đa hai năm, đồng thời tham gia củng cố bộ máy quản trị và ưu tiên tiêu thụ sản phẩm trong hệ sinh thái.