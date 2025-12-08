VinSpeed của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm đường sắt Bến Thành - Cần Giờ vốn 102.000 tỷ

VinSpeed được chấp thuận làm nhà đầu tư dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ với tổng mức đầu tư khoảng 102.430 tỷ đồng.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Theo đó, nhà đầu tư được chấp thuận thực hiện dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc Vinspeed.

Địa điểm thực hiện dự án nằm trên địa bàn phường Bến Thành, phường Khánh Hội, phường Xóm Chiếu, phường Tân Thuận, phường Tân Mỹ, xã Nhà Bè, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông và xã Cần Giờ, TP.HCM.

Dự án có bộ tổng mức đầu tư khoảng 102.430 tỷ đồng (không bao gồm khoảng 12.784 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm).

Trong đó, vốn góp của Vinspeed là 15.364,5 tỷ đồng; vốn huy động hợp pháp là 87.065,5 tỷ đồng Việt Nam (vốn huy động từ các tổ chức tín dụng và các hình thức hợp pháp khác theo quy định của pháp luật là 87.065,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 85% tổng mức đầu tư của dự án).

Quy mô đầu tư của dự án được xây đường đôi, khổ 1435 mm, điện khí hóa với chiều dài tuyến chính khoảng 54,062 km, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng trục 17 tấn/trục. Dự án gồm 2 ga giai đoạn 1 (ga Bến Thành và ga Cần Giờ) và 4 ga giai đoạn 2 (khi có nhu cầu, gồm ga Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh); 1 Depot dự kiến đặt tại xã Cần Giờ; 1 trung tâm OCC đặt tại xã Cần Giờ.

Điểm đầu dự án nằm tại Công viên 23/9, phường Bến Thành, TP.HCM và điểm cuối tại khu đất 39 ha tiếp giáp dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ, xã Cần Giờ, TP.HCM.

Tổng nhu cầu phương tiện cần đầu tư cho toàn dự án là 6 đoàn tàu hoạt động đồng thời trên tuyến và 1 đoàn tàu dự phòng (tương ứng với 56 toa tàu); thời gian khai thác sẽ từ 6h-23h, tất cả các ngày trong tuần (tổng thời gian khai thác là 17 giờ/ngày); thời gian giãn cách giữa các đoàn tàu là 20 phút/chuyến; thời gian quay đầu tại ga cuối là 5 phút và thời gian chạy tàu là 20,3 phút.

Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp quyết định chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.

Dự án sẽ tiến hành thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng từ quý IV/2025 và theo kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành là 30 tháng kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, đảm bảo thời gian khai thác vận hành trong năm 2028 (không bao gồm 4 ga giai đoạn 2).

Nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 328,26 ha (bao gồm hành lang bảo vệ đường sắt). Cụ thể, đất ở khoảng 6,46 ha; đất nông nghiệp khoảng 44,08 ha; đất sản xuất kinh doanh khoảng 41,88 ha; đất giao thông, kênh rạch, mương khoảng 72,31 ha; đất rừng phòng hộ trực tiếp bị ảnh hưởng khoảng 6,57 ha, đất rừng phòng hộ thuộc hành lang an toàn đường sắt và sử dụng tạm phục vụ thi công khoảng 118,31 ha (sẽ được phục hồi và trồng rừng thay thế tại chỗ theo phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tại các bước tiếp theo); các loại đất khác khoảng 38,65 ha.

Dự án sẽ được Nhà nước cho vay với lãi suất vay tín dụng đầu tư ưu đãi từ nguồn tín dụng đầu tư của Nhà nước hoặc được cấp bảo lãnh Chính phủ về vốn vay theo quy định của pháp luật về quản lý nợ công đối với đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường đường sắt; đầu tư mua sắm phương tiện giao thông đường sắt, máy móc, thiết bị phục vụ duy tu bảo dưỡng đường sắt theo quy định pháp luật về đường sắt.

Trước đó, trong tờ trình gửi Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP.HCM về danh mục các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV mới đây, UBND TP.HCM cho biết dự án metro Bến Thành - Cần Giờ đã đáp ứng đầy đủ điều kiện để tổ chức lễ khởi công vào ngày 19/12 tới đây.