Mô hình AI của Alibaba bứt phá vào nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng lập trình toàn cầu

Mô hình trí tuệ nhân tạo mới nhất của tập đoàn công nghệ Alibaba vừa xuất sắc giành được vị trí cao trên bảng xếp hạng lập trình quốc tế, biến tập đoàn này trở thành đại diện duy nhất của Trung Quốc lọt vào nhóm năm vị trí dẫn đầu toàn cầu.

Dòng sản phẩm công nghệ mang tên Qwen3.7-Max đã đạt điểm số ấn tượng để chính thức đứng ở vị trí thứ tư trên bảng tổng Code Arena, vượt qua hàng loạt đối thủ cạnh tranh sừng sỏ đến từ các thực thể công nghệ lớn như OpenAI và Google. Trong khi đó, cả bốn vị trí còn lại trong nhóm dẫn đầu này hiện đang được nắm giữ bởi các phiên bản nâng cấp khác nhau của dòng mô hình Claude do công ty nghiên cứu công nghệ Anthropic phát triển.

Sự thăng tiến vượt bậc này diễn ra trong bối cảnh các nhà phát triển thuật toán thông minh tại Trung Quốc đang chuyển dịch mạnh mẽ từ các hệ thống trò chuyện đa nhiệm thông thường sang các đại lý lập trình chuyên sâu và các hệ thống tự vận hành độc lập. Đây là những giải pháp kỹ thuật được giới đầu tư đánh giá là có tính khả thi thương mại và mang lại giá trị kinh tế cao nhất đối với phân khúc công nghệ tạo sinh hiện nay.

Khác biệt hoàn toàn so với các hệ thống kiểm thử lập trình truyền thống vốn chỉ phụ thuộc vào những bài kiểm tra tiêu chuẩn có sẵn, hệ thống của Code Arena yêu cầu các mô hình phải tự thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh một ứng dụng mạng có tính tương tác cao hoàn toàn từ con số không dựa trên các câu lệnh thực tế của người dùng.

Sau đó, những người tham gia trải nghiệm sẽ tiến hành bỏ phiếu đánh giá một cách hoàn toàn khách quan cho các sản phẩm đầu ra đã được ẩn danh. Quy trình chấm điểm nghiêm ngặt này đồng nghĩa với việc kết quả hiển thị trên bảng xếp hạng phản ánh cực kỳ chính xác xu hướng lựa chọn và sở thích thực tế của cộng đồng các kỹ sư lập trình trong đời sống sản xuất phần mềm hiện đại.

Việc một đại diện châu Á giành vị trí cao trong bài kiểm tra năng lực thực chiến này chứng minh sự thu hẹp khoảng cách nhanh chóng về năng lực công nghệ lõi giữa các tập đoàn internet lớn của Trung Quốc với các trung tâm nghiên cứu hàng đầu tại thung lũng Silicon, tạo động lực mạnh mẽ cho làn sóng ứng dụng giải pháp số vào quản trị doanh nghiệp toàn cầu.

Theo SCMP