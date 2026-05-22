Chủ xe BYD bị dột nước: "Đại lý nói không biết về tình trạng xe khi bàn giao"

Chủ xe BYD Seal cho rằng phía đại lý trả lời vòng vo, chỉ đưa ra phản hồi sau khi anh liên tục truy vấn về nguồn gốc chiếc xe.

"Đại lý trả lời vòng vo"

Anh Bạch Thành Trung (ngụ TP.HCM) cho biết chiếc xe điện anh mua tại một đại lý ở Thanh Hóa đã phát sinh nhiều vấn đề sau gần một năm sử dụng. Theo khách hàng, xe xuất hiện tình trạng nước lọt vào cabin sau mưa, lỗi pin, lỗi cửa và nhiều dấu hiệu bất thường ở phần thân vỏ.

Đáng chú ý, trong túi hồ sơ để trong cốp xe ghi thông tin: "lô 18 xe bão", khiến khách hàng nghi ngờ chiếc xe từng bị ảnh hưởng trước thời điểm bán ra.

Chiếc BYD Seal Performance của anh Bạch Thành Trung phát sinh nhiều vấn đề sau gần một năm sử dụng. Ảnh: NVCC.

Mới đây, khi tiếp tục làm việc với phía đại lý về tình trạng thực tế của xe, anh Trung nhận được phản hồi rằng đơn vị này "không biết" tình trạng xe trước đó do xe được điều chuyển từ nơi khác về và bàn giao nguyên trạng cho khách hàng.

Theo anh Trung, phía đại lý trả lời vòng vo, chỉ đưa ra phản hồi trên sau khi anh liên tục truy vấn về nguồn gốc chiếc xe. "Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với lô xe dính bão này và liệu xe tôi có thuộc lô đó hay không", anh Trung chia sẻ với VietTimes.

Mới đây, anh Trung cho biết đã gửi công văn đến BYD Việt Nam yêu cầu làm rõ các thông tin liên quan đến chiếc xe mình đang sử dụng, trong đó có tình trạng thực tế của xe trước thời điểm bàn giao.

VietTimes đã liên hệ với đại lý BYD Thanh Hóa nhưng chưa nhận được phản hồi. Còn bà Nguyễn Hà Ly, Trưởng bộ phận truyền thông của BYD Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đang phối hợp cùng nhà phân phối và các bộ phận liên quan để rà soát, xác minh thông tin trước khi đưa ra phản hồi chính thức.

Túi hồ sơ được khách hàng phát hiện trong cốp xe có ghi dòng chữ "lô 18 xe bão Seal 25/2/25". Ảnh: NVCC.

Luật sư: Khách hàng có thể làm đơn tố giác

Trao đổi với VietTimes, luật sư Trần Minh Hùng, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng từ các thông tin khách hàng phản ánh, vụ việc có dấu hiệu gian dối trong giao dịch mua bán xe.

Luật sư Trần Minh Hùng tại một tọa đàm về các vấn đề pháp lý tổ chức ở TP.HCM. Ảnh: NVCC.

Theo luật sư Hùng, các chi tiết như xe có dấu hiệu từng sửa chữa, hư hỏng, phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng là những căn cứ cần được làm rõ để xác định trách nhiệm của bên bán.

Việc có hay không dấu hiệu lừa đảo hoặc lừa dối khách hàng sẽ cần được cơ quan chức năng xem xét dựa trên hồ sơ, tài liệu và tình trạng thực tế của chiếc xe.

"Đại lý không thể lập luận rằng không biết tình trạng xe do xe được kéo từ một đại lý khác về rồi giao nguyên trạng cho khách. Đây là trách nhiệm và lỗi thuộc về đại lý", luật sư Hùng nhận định.

Từ các dấu hiệu nêu trên, luật sư Hùng cho rằng khách hàng nên làm đơn tố giác gửi cơ quan điều tra có thẩm quyền để vụ việc được xem xét, xác minh theo quy định.

Theo luật sư, kể cả trong trường hợp vụ việc được xác định là tranh chấp dân sự, bên bán vẫn phải chịu trách nhiệm nếu chứng minh được việc giao xe không đúng cam kết, đồng thời có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho khách hàng.