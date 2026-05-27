CEO OpenAI bác bỏ kịch bản "ngày tận thế việc làm" do AI

Người đứng đầu công ty công nghệ OpenAI Sam Altman vừa đưa ra nhận định rằng sự phát triển và áp dụng nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo sẽ không dẫn đến "ngày tận thế việc làm" trên phạm vi toàn cầu. Phát biểu trực tuyến tại một hội nghị tài chính diễn ra ở thành phố Sydney, vị giám đốc điều hành này thừa nhận bản thân từng vô cùng lo ngại về những tác động tiêu cực mà công nghệ thông minh có thể gây ra đối với việc làm của lực lượng lao động văn phòng.

Ông cho biết các dự báo trước đây của ban lãnh đạo công ty về tiến trình phát triển kỹ thuật khi ra mắt ChatGPT vào năm 2022 là hoàn toàn chính xác, nhưng họ đã sai lầm khi đánh giá về hệ lụy kinh tế xã hội đi kèm.

Vị tỷ phú công nghệ chia sẻ ông cảm thấy rất vui mừng vì những dự đoán ban đầu của mình đã không trở thành hiện thực khi số lượng vị trí nhân sự cấp thấp bị xóa sổ ít hơn nhiều so với kịch bản tồi tệ nhất. Dù không đưa ra các số liệu thống kê cụ thể, lãnh đạo OpenAI thừa nhận trực giác của mình đã có sự sai lệch và việc cảnh báo sớm về các rủi ro hệ thống trước công chúng ở thời điểm đó là điều cần thiết để chuẩn bị cho các phương án đối phó dài hạn.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt định chế tài chính và tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như HSBC, Amazon hay Standard Chartered liên tục công bố các kế hoạch cắt giảm nhân sự và thay thế một số vị trí cố định bằng các giải pháp thuật toán tự động.

Lý giải cho sự thay đổi trong nhận thức, đại diện doanh nghiệp khẳng định ông đã nhận ra sự tồn tại của những phần giá trị nhân văn cốt lõi trong công việc mà các hệ thống máy tính không bao giờ có thể thay thế được. Sau một thời gian thử nghiệm việc ủy quyền cho các mô hình thông minh tự động trả lời các thư điện tử và tin nhắn trao đổi công việc nội bộ, chính ông đã quyết định dừng việc này để quay lại tự tương tác trực tiếp.

Trải nghiệm thực tế đó chứng minh con người luôn có nhu cầu kết nối và chia sẻ một cách chân thực với nhau, và những hoạt động giao tiếp mang tính chất xã hội này là điều mà không một nhà quản lý nào muốn thuê ngoài hay giao phó hoàn toàn cho các robot hay thuật toán xử lý dữ liệu.

Sự thấu hiểu mới này giúp vị lãnh đạo công nghệ củng cố niềm tin rằng bức tranh thị trường lao động tương lai sẽ diễn biến theo một kịch bản tích cực và khác biệt rất lớn so với những góc nhìn bi quan mang tính cực đoan của một số doanh nghiệp trong ngành.

Thông tin xoa dịu dư luận được đưa ra ngay trước thời điểm công ty này chuẩn bị nộp hồ sơ mật cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại thị trường Mỹ trong vài tuần tới. Gã khổng lồ này được kỳ vọng sẽ hướng tới mức định giá kỷ lục lên đến một nghìn tỷ đô la và đặt mục tiêu gọi vốn thành công ít nhất sáu mươi tỷ đô la để tiếp tục nâng cấp hệ thống hạ tầng máy tính phục vụ cho các mô hình ngôn ngữ thế hệ mới.

Theo Reuters