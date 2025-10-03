Venezuela tố Mỹ điều 5 chiến đấu cơ F-35 áp sát bờ biển nước này

Venezuela hôm 2/10 cho biết đã phát hiện 5 máy bay chiến đấu của Mỹ bay gần bờ biển Caribe của nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino gọi sự việc là một “hành động khiêu khích” của Mỹ, đe dọa đến an ninh quốc gia.

“Đó là những máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu mà Mỹ đã dám đưa đến gần bờ biển Venezuela”, ông Padrino phát biểu trong một chương trình phát sóng trên truyền hình nhà nước.

Cùng ngày, chính phủ Venezuela ra tuyên bố cho biết các máy bay đã được phát hiện ở vị trí cách bờ biển 75 km, vẫn nằm ngoài phạm vi lãnh hải tiêu chuẩn vốn thường chỉ kéo dài 12 hải lý từ đường bờ.

Ông Padrino xác định đây là những tiêm kích F-35 của Mỹ, bay với tốc độ 400 hải lý/giờ ở độ cao 35.000 feet. Ông nói chúng được hệ thống phòng không phát hiện trong khu vực thông tin bay Maiquetía – một vùng trời rộng lớn kéo dài về phía bắc trên biển Caribe, bao trùm toàn bộ không phận Venezuela và vươn ra cả không phận quốc tế.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, phi hành đoàn của một máy bay chở khách quốc tế bay ngang qua khu vực này cũng đã báo với kiểm soát không lưu Maiquetía rằng họ nhìn thấy các chiến đấu cơ Mỹ.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Caracas, sau khi Mỹ triển khai nhiều tàu chiến đến vùng biển Caribe. Mỹ khẳng định đây là nhiệm vụ chống buôn lậu ma túy, song Venezuela tin rằng động thái này nhằm mục đích thay đổi chế độ.

Gần đây, các cuộc không kích của Mỹ đã nhắm vào ít nhất 4 chiếc thuyền, khiến hơn một chục người bị nghi là buôn lậu ma túy thiệt mạng, mặc dù Washington chưa cung cấp bằng chứng rõ ràng cho thấy những người này thực sự là tội phạm.

“Chúng tôi chưa bao giờ thấy sự triển khai máy bay kiểu này, những chiếc F-35 mà chúng tôi biết được bố trí tại Puerto Rico”, ông Padrino nhấn mạnh.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, ít nhất 5 tiêm kích F-35 đã đến Puerto Rico từ giữa tháng 9. Trước đó, hai quan chức Nhà Trắng nói với CNN rằng Mỹ sẽ đưa tổng cộng 10 máy bay loại này tới đảo, nơi một đơn vị Thủy quân lục chiến Mỹ đang tiến hành huấn luyện đổ bộ đường biển.

“Chúng tôi đang theo dõi các người”, ông Padrino cảnh báo.“Và tôi muốn các người biết rằng điều này sẽ không làm chúng tôi sợ hãi”.

