Mỹ có thể không kích Venezuela trong vài tuần tới: Nguy cơ leo thang căng thẳng

Mỹ đang cân nhắc tiến hành không kích vào các mục tiêu ma túy ở Venezuela, với khả năng hành động chỉ trong vài tuần, theo NBC.

Các cuộc tấn công vào Venezuela có thể xảy ra “trong vòng vài tuần tới,” kênh NBC dẫn nguồn tin cho biết.

Theo NBC, Mỹ đang “chuẩn bị các phương án” nhằm tiến hành không kích vào các mục tiêu được cho là liên quan đến buôn lậu ma túy bên trong lãnh thổ Venezuela, với nguồn tin là các quan chức giấu tên của Mỹ.

Trong vài tuần gần đây, Washington đã đánh chìm ít nhất 3 chiếc thuyền mà họ cáo buộc chở ma túy ngoài khơi Venezuela, khiến ít nhất 17 người thiệt mạng. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy, khẳng định đây chỉ là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm lật đổ ông.

NBC cho biết, kế hoạch ném bom Venezuela có thể bắt đầu “trong vài tuần”, nhưng vẫn chưa được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt. Các quan chức tiết lộ rằng những phương án đang được bàn thảo chủ yếu bao gồm sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tấn công vào các phòng thí nghiệm sản xuất ma túy cũng như thành viên và thủ lĩnh các tổ chức buôn lậu.

Mỹ được cho là đang cân nhắc leo thang vì một số quan chức trong chính quyền Trump tỏ ra thất vọng trước việc triển khai tàu chiến, máy bay tới vùng biển Caribe và các vụ tấn công tàu thuyền “không làm suy yếu quyền lực của ông Maduro hay tạo ra phản ứng đáng kể nào”.

“Mỹ sẵn sàng sử dụng mọi sức mạnh để ngăn chặn ma túy tràn vào đất nước và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý”, một quan chức cấp cao của chính quyền Trump nói với NBC.

Cùng lúc đó, Mỹ và Venezuela vẫn duy trì liên lạc thông qua một số trung gian ở Trung Đông. Theo một nguồn tin, ông Maduro thậm chí đã đưa ra một số nhượng bộ nhằm hạ nhiệt căng thẳng với Washington.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil Pinto lên án Mỹ vì “mối đe dọa quân sự phi pháp và hoàn toàn vô đạo đức đang treo lơ lửng trên đầu chúng tôi”.

Ông khẳng định Caracas sẽ kiên quyết chống lại mối đe dọa đó, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ.

“Venezuela sẽ không khuất phục trước áp lực hay đe dọa. Chúng tôi kiên định bảo vệ chủ quyền và quyền được sống trong hòa bình, không bị can thiệp từ bên ngoài”, ông nói.

Theo RT