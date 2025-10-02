Venezuela báo động đỏ: Tàu ngầm, tên lửa và 3,7 triệu dân quân sẵn sàng đối đầu Mỹ

Sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với lực lượng vũ trang, quân đội nước này đã triển khai một loạt khí tài nhằm ứng phó với các mối đe dọa mới nổi từ Mỹ.

Động thái này diễn ra sau khi có xác nhận rằng Washington đang cân nhắc phương án tiến hành tấn công vào các mục tiêu ở Venezuela, sau khi gia tăng sức ép quân sự bằng việc triển khai thêm lực lượng ở vùng Caribe, bao gồm nhiều phi đội tiêm kích tàng hình F-35, một hạm đội hải quân quy mô lớn với nhiều tàu khu trục và một tàu ngầm tấn công hạt nhân.

Chính phủ Venezuela khẳng định việc đặt các lực lượng trong tình trạng báo động cao là nhằm đáp trả “mối đe dọa quân sự ngày càng lớn từ Mỹ”. Trong số các biện pháp nổi bật có việc quân sự hóa hạ tầng dân sự, cùng với việc đặt lực lượng trên bộ, trên không, trên biển và cả không gian mạng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức. Trước đó, các tiêm kích Su-30MK2 tầm xa của Venezuela từng phô diễn sức mạnh với trang bị tên lửa chống hạm.

Tàu ngầm lớp Type 209. Ảnh: MW.

Một phần quan trọng trong các đợt triển khai gần đây là việc bố trí binh sĩ cùng các hệ thống phòng không tầm trung và tầm ngắn như S-125, Buk-M2 và Igla-S để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như các địa điểm chiến lược. Việc huy động lực lượng dân quân Bolivar, với quân số lên tới 3,7 triệu người, cũng là một bước đi đáng kể trong việc củng cố khả năng phòng thủ quốc gia.

Song song với các động thái trên bộ, Hải quân Venezuela cũng triển khai tàu ngầm và nhiều khí tài hải quân khác gần các tuyến hàng hải quan trọng.

Nước này hiện sở hữu hai tàu ngầm Type 209, vốn đã được hiện đại hóa kể từ khi bàn giao vào thập niên 1970, với các cảm biến nâng cấp và ngư lôi dẫn đường SST-4 do Atlas Elektronik sản xuất.

Tuy nhiên, nguồn gốc Đức của các tàu ngầm này được dự báo sẽ khiến chúng dễ bị tổn thương trong trường hợp xung đột nổ ra, bởi Berlin nhiều khả năng đã chia sẻ chi tiết về tín hiệu âm thanh cũng như những điểm yếu tiềm ẩn của chúng với Mỹ.

Theo Military Watch