Vào biển Đông, bão Kalmaeg sẽ tăng cấp rất nhanh

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vị trí tâm bão Kalmaegi đang ở vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng tây với tốc độ nhanh khoảng 25 km/h.

Khoảng 16h ngày mai (3/11), bão ở vùng biển phía đông miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 15, chủ yếu theo hướng tây với tốc độ 20 km/h.

Chiều 4/11, bão ở phía tây của miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật 15 và chếch hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Vị trí bão Kalmaegi. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Đến 16h ngày 5/11, khi ở giữa biển Đông, bão có sức gió mạnh nhất của bão cấp 13, giật cấp 16-17, giữ hướng nhưng tốc độ giảm còn 15 km/h. Cơ quan khí tượng dự báo ngày 6/11 bão có thể đạt cấp 14.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và cường độ có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 4/11, vùng biển phía đông biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-12, giật cấp 14-15, sóng cao 5-7 m. Trong ngày 5-6/11, khu vực giữa biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển ngoài khơi Đà Nẵng - Khánh Hòa có thể xuất hiện gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng cao 8-10 m.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Diễn biến thời tiết trong những ngày tới được dự báo sẽ phức tạp khi không khí lạnh tăng cường trên đất liền.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (2/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía bắc Bắc Bộ. Tại trạm Bạch Long Vỹ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Trên đất liền, từ đêm 2/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi thuộc Trung Trung Bộ. Từ đêm 2–4/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An có mưa nhiều nơi; gió Đông Bắc cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này phổ biến từ 16–19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; Tây Bắc Bộ và Nghệ An trời lạnh, từ đêm 3–4/11 chuyển rét.

Tại Hà Nội, từ đêm 2–4/11 có mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 17–19 độ C.

Do ảnh hưởng không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi phía Bắc và tiếp tục mở rộng ra toàn bộ Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Trung Trung Bộ. Kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực từ phía nam Nghệ An đến Quảng Ngãi xuất hiện mưa lớn diện rộng.

Tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nhiệt độ thấp nhất từ đêm 2–3/11 phổ biến 17–20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; từ đêm 3–4/11 giảm còn 16–19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ trung bình dao động 18–21°C. Khu vực Tây Bắc Bộ và Nghệ An trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 17–21°C, trung bình 20–23°C.

Thời tiết rét có thể ảnh hưởng đến vật nuôi, cây trồng, gây thiệt hại sản xuất nông nghiệp. Mưa lớn nguy cơ gây ngập úng tại vùng trũng, lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, đặc biệt tại các khu đô thị và khu công nghiệp. Trên biển, gió mạnh, sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và các hoạt động hàng hải. Các địa phương cần chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng.