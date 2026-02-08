Triệt phá đường dây sản xuất rong biển giả

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện hơn 7.000 sản phẩm rong biển khô là hàng giả, cùng lượng lớn bao bì, nguyên vật liệu dùng để sản xuất hàng giả.

Ngày 8/2, Công an Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Hiền (27 tuổi) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Vợ của Hiền là Đỗ Thị Thùy Trang (26 tuổi) cũng bị khởi tố nhưng được tại ngoại.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện sản phẩm của Công ty TNHH SX & TM DANA FOOD (Công ty DANA FOOD, địa chỉ số 5 Nguyễn Minh Chấn, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng) do vợ chồng Nguyễn Tấn Hiền làm chủ làm giả các mặt hàng rong mứt mang thương hiệu DANAFOOD. So với sản phẩm cùng loại trên thị trường, hàng hóa do các bị can làm ra có giá rẻ hơn.

Công ty này tự công bố sản phẩm rong biển DANAFOOD có xuất xứ Việt Nam nhưng trên thực tế, đây là hàng nhập từ nước ngoài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Hiền và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Thùy Trang.

Khám xét trụ sở và kho hàng của công ty, cơ quan chức năng thu giữ hơn 7.000 sản phẩm rong biển khô các loại là hàng giả, cùng hàng chục nghìn vỏ bao bì và nhiều nguyên vật liệu dùng để sản xuất hàng giả.

Theo cơ quan công an, đây là vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả có thủ đoạn mới liên quan việc giả mạo xuất xứ của hàng hóa.