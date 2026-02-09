Không khí lạnh tràn về, Bắc Bộ rét hại, có nơi dưới 3 độ C

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến miền Bắc, gây mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia Lê Thị Loan cho biết không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ, gây mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ ở Bắc Bộ dao động 12–16 độ, có nơi dưới 5 độ; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 15–18 độ.

Theo bà Loan, sáng 9/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ khu vực Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế trời rét, riêng phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 10–13 độ C, vùng núi 7–10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Bắc Trung Bộ phổ biến 12–15 độ C; từ Quảng Trị đến TP Huế phổ biến 15–18 độ C.

Tại Hà Nội, sáng 9/2 có mưa, mưa rào; từ đêm 8–9/2 trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–13 độ.

Tại khu vực Hà Nội, từ đêm 9/2 trời rét đậm. Ảnh: TTXVN.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 8/2 đến hết 9/2, từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa. Vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trời rét đậm, rét hại, băng giá, mưa tuyết có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Mưa lớn cục bộ có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thời tiết Tết Bính Ngọ

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng vừa đưa ra nhận định thời tiết phục vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, từ ngày 9 đến 22/2/2026 (tức từ 22 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).

Khu vực Bắc Bộ

Từ ngày 9/2 (tức 22 tháng Chạp) có mưa vài nơi, rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao đề phòng nguy cơ băng giá. Nhiệt độ cao nhất 14-18 độ C; vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên 19-21 độ C. Thấp nhất từ 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Từ ngày 10-17/2 (tức 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết) thời tiết có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng ngày và đêm 11/2 có khả năng xuất hiện mưa và mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ; vùng núi có nơi dưới 20 độ. Từ ngày 14/2 nhiệt độ 23-25 độ. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Từ ngày 18-22/2 (tức ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết) thời tiết có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét. Khoảng ngày 21-22/2, có mưa rải rác, từ ngày 22/2, trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ C, phía tây có nơi cao hơn. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế

Ngày và đêm 9/2 phía bắc có mưa vài nơi; phía nam (từ Hà Tĩnh đến TP Huế) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, đêm 9/2 có mưa, mưa rào rải rác. Phía bắc trời rét, có nơi rét đậm; phía nam trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất phía bắc 17-20 độ C; phía Nam 20-23 độ C. Thấp nhất phía bắc 12-15 độ C, phía nam 15-18 độ C.

Từ ngày 10-17/2 (tức ngày 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết) thời tiết có mưa vài nơi; riêng ngày 11-12/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 26 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 20 độ C.

Từ ngày 18-22/2 (tức ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết) thời tiết có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm phía bắc trời rét, phía nam trời lạnh. Khoảng ngày 21-22/2, có mưa, mưa rào rải rác, từ ngày 22/2, phía bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi cao hơn. Thấp nhất từ 15 - 18 độ C, có nơi thấp hơn.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

Ngày và đêm 9/2 (tức ngày 22 tháng Chạp) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông, đêm 9/2 có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 26 -19 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C.

Từ ngày 10-17/2 (tức ngày 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết) thời tiết có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc ngày 11-12/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, phía nam có nơi 28-30 độ. Thấp nhất 20-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Từ ngày 18-22/2 (tức ngày mùng 2 đến ngày mùng 6 Tết) nhiệt độ có mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung về chiều tối. Phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi cao hơn. Thấp nhất 20-23 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ

Từ ngày 9–17/2 (tức ngày 22–29 tháng Chạp), thời tiết ít mưa, ngày trời nắng, đêm và sáng sớm rét. Nhiệt độ cao nhất 26–30 độ C, thấp nhất 16–20 độ C.

Từ ngày 18–22/2 (tức mùng 2–6 Tết), phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông trái mùa cục bộ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 28–31 độ C, thấp nhất 16–19 độ C, có nơi thấp hơn.

Khu vực Nam Bộ

Từ ngày 9–17/2 (tức ngày 22–29 tháng Chạp), thời tiết ít mưa, ngày trời nắng; riêng chiều và đêm 10–11/2 có mưa rào, dông trái mùa cục bộ. Nhiệt độ cao nhất 30–34 độ C, thấp nhất 20–24 độ C.

Từ ngày 18–22/2 (tức mùng 2–6 Tết), phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông trái mùa cục bộ. Nhiệt độ cao nhất 30–33 độ C, có nơi cao hơn; thấp nhất 22–25 độ C.

Khu vực Hà Nội

Ngày 9/2 (tức 22 tháng Chạp), có mưa, mưa rào; từ chiều có mưa vài nơi, trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 15–17 độ C, thấp nhất 11–13 độ C.

Từ ngày 10–17/2 (từ 23 tháng Chạp đến mùng 1 Tết), có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ; riêng ngày và đêm 11/2 có khả năng xuất hiện mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ cao nhất 20–23 độ C, từ 14/2 tăng lên 23–26 độ C; thấp nhất 16–19 độ C.

Từ ngày 18–22/2 (mùng 2–6 Tết), có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng rét. Khoảng 21–22/2 có mưa rải rác, từ 22/2 trời chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất 24–27 độ C, thấp nhất 13–16 độ C.