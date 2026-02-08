“AI.com” - tên miền Internet đắt nhất thế giới được bán với giá 70 triệu USD

CEO Crypto.com mua "ai.com" để phát triển nền tảng AI cá nhân, dự kiến ra mắt trong Super Bowl, mở ra kỷ nguyên mới cho AI và tiền mã hóa.

Theo tin tức từ Fast Technology ngày 8/2, gần đây, Kris Marszalek – đồng sáng lập và CEO của “Crypto.com” – đã mua tên miền “ai.com” với giá khoảng 70 triệu USD bằng tiền điện tử, và dự định giới thiệu trang web này trong trận chung kết Super Bowl, một sự kiện thể thao nổi tiếng nhất ở Mỹ - trận chung kết của giải bóng bầu dục Mỹ (NFL) diễn ra vào cuối tuần này.

Ông Larry Fisher, giám đốc nền tảng giao dịch tên miền GetYourDomain, tiết lộ rằng giao dịch tên miền “ai.com” có giá lên tới 70 triệu USD, lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử mua bán tên miền, gấp đôi kỷ lục trước đó của “voice.com”.

Kris Marszalek đã đăng trên mạng xã hội cá nhân của mình: "Năm ngoái, tôi đã có cơ hội mua lại tên miền này, và tôi nghĩ rằng nếu nhìn dài hạn, từ 10 đến 20 năm nữa, trí tuệ nhân tạo sẽ trở thành một trong những làn sóng công nghệ vĩ đại nhất của thế hệ chúng ta, vì vậy đây sẽ là một khoản đầu tư tuyệt vời."

Theo thông tin, “ai.com” sẽ cung cấp một ứng dụng đại lý AI cá nhân, giúp người dùng gửi tin nhắn, sử dụng ứng dụng và giao dịch chứng khoán. Trang web sẽ mở miễn phí cho người dùng, đồng thời có các gói đăng ký trả phí để mở khóa các tính năng nâng cao.

Marszalek cho biết, ông hy vọng dịch vụ này sẽ cung cấp các tính năng tương tự như những đại lý AI nổi bật được Silicon Valley quan tâm trong vài tuần qua, nhưng sẽ dễ sử dụng hơn.

Về giao dịch tên miền này, Marszalek cho rằng việc liên kết thương vụ mua lại với chiến lược thương hiệu rộng lớn hơn sẽ giúp việc sở hữu một tên miền nổi bật tránh bị "hàng hóa hóa" trong thị trường cạnh tranh gay gắt.

Được biết, trang mạng “Crypto.com” là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, được Marszalek thành lập vào năm 2016, với doanh thu hàng năm khoảng 1,5 tỷ USD.

Giao dịch này được thực hiện vào tháng 4/2025 và công khai vào đầu tháng 2/2026, hiện đang giữ kỷ lục là giao dịch mua bán tên miền đắt nhất từ trước đến nay.

Với giá 70 triệu USD, "ai.com" hiện giữ kỷ lục toàn cầu về giá tên miền đắt nhất. Ảnh: Sohu.



Marszalek đã xác nhận việc ông mua lại tên miền “ai.com” trên nền tảng X hôm 6/2 và thông báo kế hoạch biến "ai.com" thành một nền tảng đại lý AI phi tập trung.

Nền tảng này cho phép người dùng tạo các đại lý AI tự động trong vòng chưa đầy 60 giây mà không cần mã hóa. Nó cung cấp quyền truy cập miễn phí với các cấp đăng ký trả phí tùy chọn. Marszalek cho biết nhóm phát triển mục tiêu hỗ trợ hàng tỷ đại lý AI có thể thực hiện các tác vụ thực tế như lập lịch, đặt vé du lịch và giao dịch crypto.

Tên miền “ai.com” có từ năm 1993 và trước khi được mua lại, nó đã được chuyển hướng đến các nền tảng liên quan đến OpenAI, xAI, Google Gemini và các trang web liên quan đến AI khác.

Đối với “Crypto.com”, động thái này đánh dấu một bước đi chiến lược mở rộng ra ngoài dịch vụ sàn giao dịch. Marszalek trước đó đã thực hiện một vụ tương tự vào năm 2018 khi mua lại crypto.com, tên miền sau đó trở thành một trong những thương hiệu nổi bật nhất trong ngành.

Đối với người dùng, việc ra mắt này giúp giảm rào cản trong việc tạo ra các đại lý AI. Nền tảng này nhấn mạnh vào mã hóa, thanh toán trên chuỗi và khả năng tích hợp với các trường hợp sử dụng có liên quan đến crypto.

Đối với các nhà đầu tư, việc mua lại củng cố một luận điểm rộng hơn. Các công ty gốc crypto đang định vị mình như các lớp cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế AI, không chỉ là các đường ray tài chính. Mặc dù chưa có thông báo chính thức về liên kết token, nhưng sự suy đoán về sự tương thích của hệ sinh thái đã gia tăng.

Liệu “ai.com” sẽ trở thành một nền tảng cốt lõi hay một thử nghiệm nổi bật sẽ phụ thuộc vào việc tiếp nhận và thực thi trong những tháng tới.

Theo Sohu, Ourcryptotalk