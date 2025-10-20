"Thần Gió" Fengshen khiến Hong Kong bỏ qua cảnh báo số 1, phát thẳng tín hiệu bão số 3

Đài Thiên văn Hong Kong lần đầu tiên sau nhiều năm bỏ qua cảnh báo bão số 1, phát trực tiếp tín hiệu bão số 3 do ảnh hưởng kết hợp giữa bão Fengshen và gió mùa Đông Bắc, cảnh báo mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập ven biển.

Đài Thiên văn Hong Kong (Trung Quốc) cho hay sẽ phát tín hiệu cảnh báo bão số 3 vào lúc 17h20 ngày 20/10, trong một động thái bất thường khi bỏ qua cấp độ cảnh báo bão số 1 do tác động kết hợp giữa bão nhiệt đới Fengshen và gió mùa Đông Bắc.

Cơ quan dự báo này cũng cảnh báo rằng mưa sẽ xuất hiện thường xuyên hơn vào ngày 21/10 và rạng sáng 22/10.

“Khi Fengshen đang dần tiến gần bờ biển Quảng Đông, Đài Thiên văn sẽ phát trực tiếp Tín hiệu Gió mạnh số 3 lúc 5 giờ 20 chiều [thứ Hai], thay thế tín hiệu gió mạnh hiện tại”, cơ quan này cho biết. “Trong vài ngày tới, gió sẽ thổi mạnh liên tục. Nhiệt độ sẽ giảm đáng kể xuống khoảng 19 độ C (66°F) tại khu vực nội thành, và thấp hơn vài độ ở vùng Tân Giới”.

Đài Thiên văn cũng cảnh báo nguy cơ ngập lụt ở một số vùng ven biển thấp trũng trong các đợt thủy triều cao diễn ra liên tiếp vài đêm trong tuần này, do ảnh hưởng của triều cường, gió mùa Đông Bắc và bão Fengshen – tên tiếng Trung có nghĩa là Phong Thần, hay Thần Gió.

Trước đó vào sáng 20/10, ông Shum Chi-tai, một nhà khoa học của Đài Thiên văn Hong Kong, cho biết quyết định hiếm hoi bỏ qua tín hiệu bão số 1 đối với bão nhiệt đới Fengshen là do gió mạnh trên bờ đã ảnh hưởng rõ rệt tới khu vực Hong Kong.

“Chúng ta đã chịu ảnh hưởng của tín hiệu gió mùa mạnh từ tối [Chủ nhật], và hiệu ứng kết hợp giữa gió mùa và bão Fengshen khiến sức gió hiện đã khá mạnh và sẽ duy trì ở mức đó”, ông nói. “Khi điều kiện gió chung đã đạt mức tương đương tín hiệu số 3, Đài Thiên văn sẽ chuyển thẳng lên cảnh báo cao hơn, bỏ qua tín hiệu số 1”.

Việc bỏ qua cảnh báo cấp thấp để phát trực tiếp cấp cao hơn là điều khá hiếm gặp, nhưng ông Shum cho biết điều này đã từng xảy ra, gần đây nhất là vào năm 2021 với bão Kompasu.

Đài Thiên văn cho biết họ đã cân nhắc phát tín hiệu gió mạnh số 3 để thay thế tín hiệu gió mùa mạnh trong khung giờ từ 17h00 giờ đến 19h00 giờ tối 20/10.

Vào lúc 14h00, bão Fengshen nằm cách Hong Kong khoảng 480 km về phía nam-đông nam, với sức gió duy trì gần tâm bão khoảng 90 km/h (56 dặm/giờ).

Cơ quan khí tượng cho biết bão dự kiến di chuyển qua khu vực trung và bắc Biển Đông, từng bước tiến gần bờ biển Quảng Đông.

Tuy nhiên, ông Shum bổ sung rằng Fengshen sẽ di chuyển theo hướng tây-tây bắc trong hôm đầu tuần, nhưng gió mùa Đông Bắc có thể khiến bão chậm lại và lệch xuống phía tây nam, đưa tâm bão tiến gần nhất tới phía nam Hong Kong trong hôm 21/10.

Khả năng nâng cấp lên cảnh báo bão cấp cao hơn vẫn chưa được xác định, ông Thẩm nói, giải thích rằng sự kết hợp giữa hai hình thái thời tiết này sẽ mang lại gió mạnh, nhiệt độ giảm sâu và nguy cơ ngập ven biển, nhưng tính chất khô và lạnh của gió mùa có thể khiến Fengshen suy yếu vào thứ Ba.

Theo Đài Thiên văn Hong Kong, thời tiết trong vài ngày tới sẽ tiếp tục có gió mạnh và mưa rải rác. Đến thứ Sáu, khi bão Fengshen rời xa thành phố, nhiệt độ sẽ tăng trở lại và trời sáng sủa hơn.

Theo SCMP