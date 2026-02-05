Chính phủ tạm ngưng áp dụng Nghị định 46

Theo quyết định mới nhất của Chính phủ, Nghị định 46 sẽ tạm ngưng áp dụng đến hết ngày 15/4 và tiếp tục có hiệu lực từ ngày 16/4.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 09 về việc tạm ngưng hiệu lực và điều chỉnh thời hạn áp dụng Nghị định 46 quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm và Nghị quyết số 66.13 quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 4/2.

Xe hàng hóa ở cửa khẩu Tây Ninh. Ảnh: VGP.

Theo nghị quyết vừa ban hành, Chính phủ quyết nghị tạm ngưng hiệu lực áp dụng Nghị định 46 và Nghị quyết số 66.13 đến hết ngày 15/4. Các văn bản này sẽ tiếp tục có hiệu lực từ 16/4.

Trong thời gian các văn bản trên tạm ngưng hiệu lực, Nghị định 15 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Nghị định này, sẽ tiếp tục có hiệu lực.

Chính phủ yêu cầu các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Tài chính cùng những đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết thực hiện Nghị định 46 và Nghị quyết số 66.13.

Ngày 26/1, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 46/2026/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm. Nghị định này thay thế các quy định liên quan trước đây, làm cơ sở pháp lý mới cho hoạt động quản lý, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

So với Nghị định 15, Nghị định 46 đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ hơn, nhất là với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và hoạt động kiểm tra Nhà nước về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, nghị định mới chưa quy định điều khoản chuyển tiếp, dẫn tới tình trạng nhiều hồ sơ đã nộp trước thời điểm văn bản có hiệu lực chưa được giải quyết.

Theo phản ánh của doanh nghiệp, hồ sơ thực hiện theo Nghị định 15 hiện không còn được tiếp nhận, trong khi các thủ tục theo Nghị định 46 chưa có hướng dẫn chi tiết. Việc thiếu cơ sở pháp lý để xử lý hồ sơ chuyển tiếp khiến nhiều doanh nghiệp lúng túng, phát sinh ách tắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu. Đến ngày 3/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 08 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật an toàn thực phẩm.