Tuyển nhân tài, Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng công bố tiêu chí "cứng"

Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng tuyển nhân sự làm việc tại các ban với yêu cầu tốt nghiệp đại học và sau đại học tại các trường thuộc Top 50 và Top 100 bảng xếp hạng World University Rankings, Times Higher Education...

Ngày 6/2, ông Đặng Đình Đức, Phó Chủ tịch thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng cho biết đơn vị đang tuyển chọn nhân sự làm việc tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Chỉ tiêu tuyển chọn từ 4-8 người (mỗi Ban từ 1-2 chỉ tiêu) theo loại hợp đồng lao động xác định thời hạn. Thời gian làm việc ngay sau khi có quyết định trúng tuyển và các bên ký hợp đồng.

Vị trí tuyển chọn làm việc tại các Ban thuộc Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng gồm: Ban Chiến lược và Tổng hợp, Ban Pháp chế, Ban Thành viên và Ban Công nghệ.

Các cá nhân trong nước và nước ngoài, đảm bảo đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp với quy định tại Nghị định số 173/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức và Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐND ngày 23/6/2025 của HĐND TP Đà Nẵng ban hành Quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công TP Đà Nẵng;

Cá nhân tham gia ứng tuyển phải đảm bảo năng chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với vị trí dự tuyển; lý lịch rõ ràng, có đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện công việc…

Về trình độ chuyên môn, cá nhân dự tuyển có trình độ đại học trở lên các ngành theo yêu cầu của vị trí tuyển chọn các ngành liên quan phù hợp với Trung tâm tài chính quốc tế từ các trường đại học thuộc top 50 (đối với bằng Đại học) hoặc top 100 (đối với bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ) của các bảng xếp hạng uy tín (QS World University Rankings (QS), Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (ARWU) tại thời điểm tốt nghiệp. Ưu tiên có các chứng chỉ nghề nghiệp uy tín được công nhận bởi các tổ chức chuyên môn quốc tế.

Bên cạnh đó, cá nhân ứng tuyển sử dụng tiếng Anh (4 kỹ năng) thành thạo và lưu loát để làm việc trong môi trường quốc tế; ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng thành thạo thêm một ngoại ngữ khác; có tối thiểu từ 5 năm kinh nghiệm làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực có liên quan đến các vị trí cần tuyển chọn hoặc tại các Trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới hoặc tại các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, tập đoàn đa quốc gia thuộc danh sách Forbes Global 2000 năm 2025 phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển chọn.

Hồ sơ dự tuyển bao gồm: lý lịch của ứng viên, trong đó nêu rõ quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc có liên quan trực tiếp đến vị trí tuyển dụng; các văn bằng, chứng chỉ, tài liệu chứng minh ứng viên đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm cần tuyển theo quy định.

Thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 5/2 đến hết ngày 28/2. Địa điểm nộp tại Văn phòng Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng. Địa chỉ: Tòa nhà ICT1, Công viên phần mềm số 2, đường Như Nguyệt, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 02363.667766; email: ifc@danang.gov.vn.