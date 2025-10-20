Hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh, Quảng Trị – Huế – Đà Nẵng có thể mưa trên 900 mm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hoàn lưu bão số 12 kết hợp không khí lạnh và nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa rất lớn diện rộng tại Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết vào lúc 19h tối 20/10, vị trí tâm bão Fengshen (bão 12) cách Hoàng Sa 330 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với vận tốc 20 km/h.

Một ngày sau, bão trên vùng biển phía Bắc Hoàng Sa, sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó Tây Tây Nam, với vận tốc 10 - 15 km/h.

Đến 19h ngày 22/10, bão nằm trên vùng biển Nam Quảng Trị - Quảng Ngãi, cách Đà Nẵng 180 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Nam, với vận tốc 10 km/h.

Ngày tiếp theo, vị trí tâm bão đi vào khu vực biên giới Đà Nẵng - Quảng Ngãi và Nam Lào, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, là vùng áp thấp.

Dự báo hướng di chuyển của bão Fengshen. Ảnh: Hệ thống giám sát Việt Nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định hoàn lưu bão, không khí lạnh, nhiễu động gió đông, hiệu ứng địa hình sẽ khiến khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa rất lớn từ ngày 22 đến 26/10. Tâm mưa là Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng với lượng phổ biến 500-700 mm, cục bộ trên 900 mm. Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị, Quảng Ngãi mưa 200-400 mm, có nơi trên 500 mm.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, cho rằng không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống Biển Đông trong thời điểm bão di chuyển gần bờ sẽ tác động mạnh đến hướng và cường độ của bão. Luồng không khí lạnh làm cho bão chuyển hướng lệch dần xuống phía Tây Nam và suy yếu nhanh khi tiến gần đất liền.

"Hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa rất lớn diện rộng cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi", ông Lâm nói.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia. Ảnh: N.Linh.

Theo ông Lâm, không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống Biển Đông trong thời điểm bão di chuyển gần bờ sẽ tác động mạnh đến hướng và cường độ của bão. Cụ thể, luồng không khí lạnh làm cho bão chuyển hướng lệch dần xuống phía Tây Nam và suy yếu nhanh khi tiến gần đất liền. Tuy nhiên, sự tương tác giữa hoàn lưu bão, không khí lạnh và gió Đông lại khiến mưa tăng mạnh trên diện rộng khu vực Trung Bộ. Nói cách khác, không khí lạnh giảm sức gió của bão nhưng lại làm tăng nguy cơ mưa lũ, đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Khi đổ bộ vào đất liền khu vực Đà Nẵng – Quảng Ngãi trong ngày 23/10, theo ông Lâm bão số 12 được dự báo mạnh cấp 6, giật cấp 8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

Về lũ, từ ngày 23 đến 30/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn, mực nước đỉnh lũ đạt hoặc vượt báo động 3, gây ngập lụt sâu, diện rộng, kèm theo nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai dự báo ở mức 3

Ông Lâm lưu ý, người dân khu vực Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, cần chủ động phương án phòng tránh mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.