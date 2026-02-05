9h sáng 5/2/2026, tại Thủ đô Viêng Chăn, Lễ đón chính thức Tổng bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào đã diễn ra trọng thể tại Phủ Chủ tịch nước Lào, theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chủ trì lễ đón. Đoàn xe chở Tổng bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến vào Phủ Chủ tịch nước Lào trong sự chào mừng nồng nhiệt của đông đảo các em học sinh và người dân thủ đô Viêng Chăn trong những bộ trang phục truyền thống của nhân dân các dân tộc Lào với cờ hai nước trên tay.

Lễ đón trọng thể Tổng bí thư Tô Lâm tại Lào. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã ra tận cửa xe chào đón Tổng bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các em thiếu nhi tặng Tổng bí thư Tô Lâm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith mời Tổng bí thư Tô Lâm bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Lào. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith mời Tổng bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào.

Tiếp đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Tổng bí thư Tô Lâm cùng thân mật chào hỏi và giới thiệu các quan chức hai nước có mặt tại lễ đón.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến Tổng bí thư Tô Lâm sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Lào nhằm trao đổi toàn diện về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất các định hướng lớn trong quan hệ hợp tác giữa hai nước giai đoạn phát triển mới. Hai bên cũng dự kiến ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng giữa các Ban, Bộ, ngành và địa phương, qua đó tạo nền tảng pháp lý và động lực mới để thúc đẩy hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Tổng bí thư Tô Lâm tại Lễ đón. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chuyến thăm lần này không chỉ tiếp tục khẳng định quan tâm, ưu tiên chiến lược hàng đầu mà hai nước dành cho nhau trong đường lối đối ngoại, mà còn thể hiện quyết tâm chung trong việc chuyển hóa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt từ chiều sâu lịch sử sang chiều sâu của hợp tác phát triển, sự đồng hành chiến lược lâu dài vì mục tiêu tự lực, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Được thực hiện ngay trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới của Lãnh đạo cấp cao cả hai Đảng, hai nước, chuyến thăm mang ý nghĩa định hướng đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm chính trị việc gắn kết tầm nhìn chiến lược với chương trình hành động cụ thể, gắn khát vọng phát triển với hiệu quả thực tiễn. Đây sẽ là nền tảng chính trị vững chắc để đưa quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục đi vào chiều sâu, nâng cao hiệu quả và tính bền vững, tương xứng với tầm vóc của mối quan hệ đặc biệt cũng như niềm tin và kỳ vọng của nhân dân hai nước.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Tổng bí thư Tô Lâm và Lãnh đạo chủ chốt cấp cao 2 nước tại Lễ đón. Ảnh: Cổng Thông tin Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với tầm nhìn chiến lược dài hạn, chuyến thăm hướng tới các mục tiêu rõ nét: tăng cường trao đổi, thống nhất quan điểm về các vấn đề chiến lược và định hướng lớn trong quan hệ song phương trong bối cảnh mới sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; thúc đẩy hợp tác gắn kết toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân, qua đó mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước; đồng thời tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín và hình ảnh của mỗi nước trên trường quốc tế.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Tổng bí thư Tô Lâm duyệt đội danh dự. Ảnh: Cổng thông tin Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tin tưởng rằng chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng bí thư Tô Lâm lần này sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, tạo xung lực mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ Việt Nam - Lào.

Trước đó, ngay sau khi đến thủ đô Viêng Chăn, Tổng bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh ở thủ đô Viêng Chăn, tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào đã ngã xuống trong công cuộc giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào.