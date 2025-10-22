Học sinh Đà Nẵng được nghỉ học để tránh bão số 12

Sáng 22/10, Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng đã phát thông cho học sinh toàn thành phố nghỉ học từ chiều nay (22/10) đến hết ngày 23/10 để tránh bão số 12 và mưa lũ.

Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học từ chiều 22/10 (Thứ Tư) và cả ngày 23/10 (Thứ Năm).

Các sơ sở giáo dục có tổ chức bán trú quyết định thời gian (giờ cụ thể) và thông báo kịp thời để cha mẹ học sinh đón con (có thể sau ăn trưa); phân công giáo viên, nhân viên quản lí, chăm sóc trẻ mầm non, học sinh khi cha mẹ chưa kịp đến đón;

Các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tăng cường công tác quản lí, chăm sóc học sinh; không để học sinh tự ý về nhà khi không đảm bảo các điều kiện an toàn.

Các trường đại học tư thục, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên, học sinh.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND thành phố, Sở GDĐT và của địa phương về công tác phòng chống thiên tai; thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến tình hình của bão và mưa lớn; giữ liên lạc qua nhiều kênh thông tin để thông báo cho học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên, người lao động tại đơn vị chủ động ứng phó một cách an toàn. Khi có sự cố hoặc vấn đề phát sinh (trước, trong và sau bão), kịp thời báo cáo về Sở GDĐT và lãnh đạo các địa phương để được hướng dẫn xử lí.

Các cơ sở giáo dục, đơn vị, trường học chủ động tổ chức dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp sau bão, khi nước rút, mưa ngớt để trẻ mầm non, học sinh, học viên sớm trở lại trường.