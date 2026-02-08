Bộ Y tế yêu cầu trực đủ 4 cấp, báo cáo từng ca nặng dịp Tết

Trực đủ 4 cấp, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trung ương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố và y tế ngành tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong toàn bộ thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải tổ chức thường trực bốn cấp 24/24 giờ, gồm trực lãnh đạo và xử lý thông tin đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính – hậu cần; trực bảo vệ – tự vệ. Danh sách cán bộ trực phải được niêm yết công khai tại các khoa, phòng để người bệnh và thân nhân dễ tiếp cận, phản ánh khi cần thiết.

Các cơ sở y tế phải báo cáo chi tiết các ca bệnh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh yêu cầu chủ động thu dung, cấp cứu, điều trị cho người bệnh, nhất là các trường hợp tai nạn giao thông, cháy nổ, chấn thương, ngộ độc thực phẩm – những nguy cơ thường gia tăng trong dịp Tết. Các bệnh viện phải bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc men, máu và chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, ôxy y tế; đồng thời bố trí đủ giường bệnh, phương tiện phục vụ cấp cứu và điều trị.

Cùng với đó, các cơ sở y tế cần sẵn sàng tiếp nhận, điều trị các bệnh truyền nhiễm thường gặp trong mùa đông – xuân, hạn chế tối đa biến chứng nặng và tử vong, không để xảy ra tình trạng quá tải cục bộ hay chậm trễ cấp cứu do thiếu chuẩn bị.

Một yêu cầu quan trọng khác của Bộ Y tế là các cơ sở y tế phải xây dựng và rà soát phương án đáp ứng tai nạn, ngộ độc, cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra trên địa bàn.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cấp cứu tại các khu du lịch, vui chơi, giải trí, lễ hội đầu năm và các sự kiện tập trung đông người trong dịp Tết.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, các bệnh viện được yêu cầu tổ chức thăm hỏi, chăm lo và đón Tết cho những người bệnh còn điều trị nội trú trong những ngày Tết, đặc biệt là người bệnh nghèo, người thuộc diện chính sách, bảo đảm không ai bị bỏ quên trong thời khắc sum họp của năm mới.

Siết chặt báo cáo trực tuyến, lãnh đạo chịu trách nhiệm số liệu

Điểm nhấn đáng chú ý trong chỉ đạo lần này là chế độ báo cáo trực tuyến hằng ngày trên hệ thống của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Tất cả cơ sở có giường bệnh phải báo cáo liên tục trong suốt kỳ nghỉ Tết, kể cả trường hợp không phát sinh ca điều trị nội trú hay khám bệnh, vẫn phải ghi số 0 và gửi báo cáo đúng hạn.

Nội dung báo cáo bao gồm tổng hợp số liệu cấp cứu, khám chữa bệnh và danh sách chi tiết các ca tai nạn, ngộ độc, trong đó yêu cầu báo cáo đầy đủ đối với tai nạn do pháo nổ, pháo hoa, vũ khí, vật liệu nổ tự chế, cũng như các trường hợp tử vong, nặng xin về. Với ca tử vong, các đơn vị phải báo cáo riêng trên phân hệ quản lý nguyên nhân tử vong theo đúng hướng dẫn và quy định hiện hành.

Bộ Y tế quy định rõ thời gian chốt số liệu theo ca trực, trách nhiệm phân công cán bộ trực báo cáo và trách nhiệm pháp lý của lãnh đạo cơ sở đối với tính chính xác của số liệu. Sở Y tế và y tế ngành có trách nhiệm rà soát, tổng hợp, kiểm tra số liệu trước khi báo cáo về Bộ.

Bộ Y tế cũng cho biết sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị và thực hiện thường trực tại một số bệnh viện trung ương và địa phương trước và trong dịp Tết, nhằm kịp thời chấn chỉnh, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, liên tục trong những ngày đầu năm mới.