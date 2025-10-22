Hoàn lưu bão Fengshen kết hợp không khí lạnh, nhiều nơi mưa lớn kỷ lục

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão và không khí lạnh, từ trưa 22/10 đến ngày 27/10, khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng, mưa cường độ lớn tập trung từ chiều nay đến hết 23/10.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 8h ngày 22/10, tâm bão Fengshen (bão số 12) mạnh cấp 10, giật cấp 12, cách TP Đà Nẵng khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10km/h.

Theo dự báo, sáng 23/10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực vùng ven biển từ Huế đến Quảng Ngãi. Thời điểm này, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) đều bị ảnh hưởng.

Đến 19h ngày 23/10, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão sóng cao 5-7m, biển động rất mạnh.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 12. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam.

Dự báo khu vực ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có nước dâng do bão cao.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo khu vực ven biển, cửa sông từ Quảng Trị đến Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và triều cường.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều ngày 22/10 trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Theo cơ quan dự báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên khoảng từ trưa 22/10 đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng (mưa cường độ lớn tập trung từ chiều ngày 22/10 đến hết ngày 23/10).

Tổng lượng mưa phổ biến ở: Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm; khu vực Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng phổ biến 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900 mm. Cảnh báo mưa có cường độ lớn trên 200 mm/3h).

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3.

Đề phòng nguy cơ xuất hiện giông, lốc kèm gió giật mạnh trong vùng ảnh hưởng hoàn lưu bão, cả trước và trong khi bão đổ bộ.