Bộ Y tế công bố danh sách các cơ sở kiểm nghiệm ATTP, gỡ vướng Nghị định 46 cho doanh nghiệp

Bộ Y tế vừa công bố 27 cơ sở kiểm nghiệm được chỉ định phục vụ quản lý nhà nước về ATTP và 6 đơn vị kiểm tra nhà nước về ATTP nhập khẩu - động thái được xem là chìa khóa giúp doanh nghiệp tháo gỡ ách tắc khi triển khai Nghị định 46 về ATTP.

Nhu cầu cấp thiết hỗ trợ doanh nghiệp

Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế vừa công bố danh sách 27 cơ sở kiểm nghiệm đáp ứng điều kiện về năng lực chuyên môn, nhân sự và thiết bị phục vụ công tác kiểm nghiệm thực phẩm theo quy định pháp luật.

Đây là một nội dung quan trọng để doanh nghiệp và cơ quan quản lý thực thi thống nhất Nghị định 46/2026/NĐ-CP, nhất là trong bối cảnh phân quyền thẩm quyền chỉ định cơ sở kiểm nghiệm theo Điều 29 Nghị định 148/2025/NĐ-CP.

Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Ảnh: VFA

Nghị định 46/2026/NĐ-CP đặt ra các yêu cầu chặt chẽ về kiểm nghiệm ATTP đối với sản phẩm sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi tìm kiếm cơ sở kiểm nghiệm đủ năng lực và được chỉ định theo quy định mới.

Việc Bộ Y tế công bố danh sách này nhằm tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tìm đối tác kiểm nghiệm chính thức, giảm thời gian và chi phí, đồng thời bảo đảm thủ tục tuân thủ pháp luật.

Trao đổi với VietTimes sáng nay, 8/2, ông Chu Quốc Thịnh, Q. Cục trưởng Cục ATTP, cho biết để tháo gỡ các vướng mắc phát sinh khi triển khai Nghị định 46/2026/NĐ-CP, đặc biệt trong khâu kiểm tra ATTP đối với hàng nhập khẩu, Bộ Y tế đã công bố hai nhóm đơn vị nòng cốt nhằm hoàn thiện chuỗi thực thi.

Thứ nhất là danh sách 27 cơ sở kiểm nghiệm đủ năng lực thực hiện phân tích, xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, tạo nguồn lực kỹ thuật để xử lý mẫu trong quy trình kiểm tra nhà nước, giúp tránh tình trạng thiếu nơi kiểm nghiệm gây chậm trễ cho doanh nghiệp.

Thứ hai là danh sách 6 cơ quan được Bộ Y tế giao và chỉ định thực hiện kiểm tra nhà nước về ATTP nhập khẩu, có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thực tế lô hàng, tổ chức lấy mẫu và phối hợp với các cơ sở kiểm nghiệm để hoàn tất thủ tục theo quy định.

Việc công bố đồng thời hai danh sách này nhằm bảo đảm cả hai mắt xích quan trọng là kiểm tra hành chính và kiểm nghiệm kỹ thuật đều có đơn vị đủ năng lực thực hiện, qua đó giảm ùn ứ hàng hóa và thống nhất đầu mối triển khai Nghị định 46 trên thực tế.

Ngoài 2 danh sách này, còn có danh sách cơ quan kiểm tra nhà nước về ATTP nhập khẩu đối với các sản phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý của Bộ Y tế do 34 tỉnh/thành phố giao hoặc chỉ định.

Như vậy, hiện có gần 70 cơ quan kiểm tra ATTP đối với hàng nhập khẩu và kiểm tra nhà nước về ATTP nhập khẩu thuộc lĩnh vực ngành y tế quản lý, trải dọc cả nước.

27 cơ sở kiểm nghiệm nào được chỉ định?

Danh sách công bố gồm các viện kiểm nghiệm, trung tâm kiểm nghiệm, chi nhánh doanh nghiệp kiểm nghiệm dược – thực phẩm phân bố ở nhiều khu vực địa lý trên cả nước, như:

Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Hà Nội) – đầu mối lớn trong hệ thống kiểm nghiệm toàn quốc.

Viện Y tế Công cộng TP.HCM – phục vụ khu vực phía Nam.

Viện Pasteur Nha Trang – chuyên sâu kiểm nghiệm vi sinh và hóa học.

Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượn g và các trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm địa phương.

và các trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm địa phương. Các doanh nghiệp kiểm nghiệm tư nhân như Công ty TNHH Tentamus Việt Nam, SGS Việt Nam TNHH, Bureau Veritas AQ Việt Nam – góp phần mở rộng năng lực kiểm nghiệm ngoài khu vực công lập.

Nhiều cơ sở kiểm nghiệm của Sở Y tế các tỉnh như Quảng Trị, Hải Dương, Vĩnh Phúc và các Trung tâm kiểm soát bệnh tật…



Danh sách cho thấy các cơ sở kiểm nghiệm tập trung nhiều tại Hà Nội và TP.HCM, đồng thời có sự hiện diện tại hầu hết các vùng, từ miền núi phía Bắc, miền Trung – Tây Nguyên đến đồng bằng sông Cửu Long.



Điều này nhằm bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ kiểm nghiệm trong các tình huống giám sát, xử lý sự cố ATTP tại địa phương.

Danh sách đầy đủ 27 đơn vị kiểm nghiệm dược – thực phẩm đính kèm ở đây.

Dưới đây là danh sách 6 đơn vị kiểm tra nhà nước về ATTP nhập khẩu do Bộ Y tế giao và chỉ định:

Việc Bộ Y tế công bố các danh sách này có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh thực thi Nghị định 46.

Các doanh nghiệp khi làm thủ tục kiểm nghiệm sản phẩm ATTP hoặc kiểm nghiệm phục vụ đăng ký lưu hành – công bố tiêu chuẩn bắt buộc có thể tra cứu nhanh cơ sở kiểm nghiệm phù hợp tiêu chí và phạm vi hoạt động; lựa chọn đối tác kiểm nghiệm đủ điều kiện pháp lý phục vụ thủ tục hành chính; giảm thiểu rủi ro bị trả hồ sơ do chọn cơ sở không hợp lệ.