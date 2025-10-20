Miền Trung mưa rất lớn do bão Fengshen

Do ảnh hưởng của bão Fengshen, cơ quan khí tượng đề nghị địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông Quảng Trị - Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3 (mức nguy hiểm nhất).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h ngày 20/10, tâm bão Fengshen (bão số 12) cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 490 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 9, giật cấp 11, di chuyển hướng Tây Bắc với tốc độ 25 km/h.

Dự báo đến sáng mai, bão còn cách đặc khu Hoàng Sa 180 km về phía Bắc, mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13; sau đó chếch Tây Tây Bắc, sau đó đổi hướng xuống tây nam do tương tác với không khí lạnh, tốc độ 20 km/h.

Đến 7h ngày 22/10, vị trí tâm bão nằm trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Nam, với tốc độ khoảng 10 km/h.

Sáng 23/10, tâm bão trên vùng ven biển từ TP Huế đến Quảng Ngãi. Bão có khả năng suy yếu, cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Nam, với vận tốc khoảng 10 km/h.

Dự kiến hướng di chuyển của bão Fengshen. Ảnh: Hệ thống giám sát Việt Nam.

Cơ quan dự báo cảnh báo từ 72 đến 96h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và hiệu ứng địa hình nên khoảng từ ngày 22-27/10 khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, kéo dài nhiều ngày, cục bộ có điểm mưa rất lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Cơ quan khí tượng đề nghị các địa phương lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông Quảng Trị - Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động ba (mức nguy hiểm nhất).