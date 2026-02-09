Iran tuyên bố không từ bỏ làm giàu uranium dù đối mặt nguy cơ chiến tranh với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ làm giàu uranium trong đàm phán với Mỹ, bất chấp áp lực quân sự, trừng phạt và nguy cơ chiến tranh leo thang.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran sẽ không bao giờ từ bỏ hoạt động làm giàu uranium trong các cuộc đàm phán với Washington, đồng thời khẳng định Iran không bị khuất phục bởi những đe dọa chiến tranh từ Mỹ.

Phát biểu tại một diễn đàn ở Tehran hôm 8/2, ông Araghchi cho biết Iran ít tin tưởng vào Mỹ và nghi ngờ việc Washington có thực sự nghiêm túc với vòng đàm phán được nối lại hay không.

Sau đó, ông nói Iran đang tham vấn với các “đối tác chiến lược” là Trung Quốc và Nga về tiến trình đàm phán.

“Vì sao chúng tôi kiên quyết bảo vệ việc làm giàu uranium và từ chối từ bỏ nó, kể cả khi chiến tranh bị áp đặt lên chúng tôi? Bởi vì không ai có quyền ra lệnh cho hành vi của chúng tôi”, ông Araghchi nói tại diễn đàn.

“Việc họ triển khai lực lượng quân sự trong khu vực không khiến chúng tôi sợ hãi”, ông nói thêm, ám chỉ việc tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ xuất hiện tại Biển Arab.

Mỹ và Iran đã nối lại đàm phán hôm thứ Sáu tại Oman, lần đầu tiên kể từ sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Cộng hòa Hồi giáo Iran vào tháng 6 năm ngoái, cuộc chiến mà Mỹ đã tham gia trong thời gian ngắn.

Iran đang tìm cách dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ, đổi lại là điều mà ông Araghchi mô tả có thể là “một loạt biện pháp xây dựng lòng tin liên quan đến chương trình hạt nhân”.

Các nước phương Tây và Israel – quốc gia được cho là nước duy nhất ở Trung Đông sở hữu vũ khí hạt nhân – cáo buộc Iran tìm cách chế tạo bom nguyên tử, điều mà Tehran kiên quyết phủ nhận.

“Họ sợ bom nguyên tử của chúng tôi, trong khi chúng tôi không tìm kiếm nó. Bom nguyên tử của chúng tôi chính là sức mạnh để nói ‘không’ với các cường quốc”, ông Araghchi nói.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Israel ông Gideon Saar lên án “nỗ lực của chế độ cực đoan nhất thế giới nhằm sở hữu loại vũ khí nguy hiểm nhất thế giới”, gọi đây là “mối đe dọa rõ ràng đối với hòa bình”.

Mỹ và Israel cũng muốn các cuộc đàm phán vượt ra ngoài vấn đề hạt nhân, bao gồm tên lửa đạn đạo của Iran và sự ủng hộ của Tehran đối với các nhóm vũ trang trong khu vực – những nội dung mà Iran từ chối đưa vào bàn đàm phán.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Benjamin Netanyahu, người dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington vào thứ Tư, kiên quyết yêu cầu hai vấn đề này phải được đưa vào bất kỳ thỏa thuận nào.

“Hòa bình thông qua sức mạnh”

Phát biểu của ông Araghchi được đưa ra sau khi đặc phái viên đàm phán hàng đầu của Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner tới thăm tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Abraham Lincoln hôm thứ Bảy tuần trước, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Witkoff cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay này đang “giữ an toàn cho chúng ta và duy trì thông điệp ‘hòa bình thông qua sức mạnh’ của Tổng thống Trump”.

Nguy cơ chiến tranh vẫn bao trùm các cuộc đàm phán, dù ông Trump mô tả các cuộc trao đổi là “rất tốt”, còn Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng chúng “là một bước tiến”.

Sau vòng đàm phán đầu tiên tại Oman hôm thứ Sáu tuần trước, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp kêu gọi áp thuế đối với các quốc gia vẫn làm ăn với Iran bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Washington cũng công bố các lệnh trừng phạt mới đối với nhiều công ty vận tải và tàu thuyền, nhằm siết chặt xuất khẩu dầu mỏ của Iran.

Tại diễn đàn ở Tehran hôm Chủ nhật vừa qua, ông Araghchi đặt dấu hỏi về cam kết ngoại giao của Mỹ.

“Việc duy trì một số lệnh trừng phạt cùng các hành động quân sự làm dấy lên nghi ngờ về sự nghiêm túc và sẵn sàng của phía bên kia trong việc tiến hành các cuộc đàm phán thực chất”, ông nói. “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình, đánh giá mọi tín hiệu và sẽ quyết định liệu có tiếp tục đàm phán hay không”.

Theo AFP