Nguyên Phó Thủ tướng Đoàn Duy Thành, Chủ tịch đầu tiên của VCCI, qua đời

Ông Đoàn Duy Thành, Chủ tịch đầu tiên của VCCI, nguyên Phó Thủ tướng, vừa qua đời sáng 6/2, hưởng thọ 97 tuổi.

Theo thông tin từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Đoàn Duy Thành - Chủ tịch đầu tiên của VCCI - vừa qua đời, hưởng thọ 97 tuổi.

Ông Đoàn Duy Thành sinh năm 1929 tại thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng). Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Bộ trưởng Ngoại thương, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó thủ tướng), Bộ trưởng Kinh tế đối ngoại.

Sau khi đảm nhiệm chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, năm 1993 đến 2002, ông Đoàn Duy Thành làm Chủ tịch đầu tiên của VCCI.

Ông Đoàn Duy Thành. Ảnh: VCCI.

Ông Đoàn Duy Thành trưởng thành trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Ông được xem là một trong những lãnh đạo với nhiều quyết sách trong giai đoạn đất nước thời kỳ đầu đổi mới.

Một trong những dấu ấn lớn của ông Đoàn Duy Thành khi đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng Chính phủ) là dự án khai hoang đắp đập Đình Vũ và đê đường 14 năm 1980, mở rộng diện tích đất canh tác, lập nên hai xã mới Hải Thành và Tân Thành.

Ông cũng tiên phong trong phong trào "Ngói hóa nông thôn", cải thiện đời sống người dân và kiên quyết không thi hành Chỉ thị Z30 về tịch thu nhà dân.

Vào năm 1986, khi giữ vai trò Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, giữa lúc nền kinh tế siêu lạm phát, ông đã thực thi nhập 160 tấn vàng để kiềm chế lạm phát, đồng thời thực hiện xóa bỏ độc quyền ngoại thương, mở đường cho doanh nghiệp tự chủ trong xuất nhập khẩu.

Đặc biệt, nguyên phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Chủ tịch VCCI Đoàn Duy Thành đã để lại nhiều dấu ấn trong việc xây dựng và phát triển Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nay là Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam còn non trẻ, thiếu sự liên kết và tiếng nói đại diện thống nhất, ông đã dành nhiều tâm huyết xây dựng và phát triển tổ chức này theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Dưới sự lãnh đạo của ông, VCCI từng bước chuyển mình mạnh mẽ, trở thành tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp.