Bắt chủ công ty sản xuất cà phê giả bằng bột đậu nành trộn hóa chất và phụ gia

Ngày 6/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Hoàng (trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), chủ Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên, để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.
Cơ quan điều tra đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Ngô Thị Bảo Vâng, vợ Hoàng, để phục vụ công tác điều tra.
Theo công an, Công ty Phương Nguyên đăng ký trụ sở tại phường Hòa Khánh nhưng lại tổ chức sản xuất trong một con ngõ nhỏ ở phường Thanh Khê, có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tại cơ sở này, các đối tượng trộn bột đậu nành với hóa chất và phụ gia để sản xuất cà phê bột giả, với sản lượng gần 1 tấn mỗi ngày đưa ra thị trường.
Trong đợt kiểm tra đồng loạt tại 5 địa điểm ở Đà Nẵng và TP.HCM, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2 tấn cà phê bột mang nhãn hiệu Phương Nguyên được xác định là hàng giả, với tổng trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết sản phẩm cà phê bột của Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên có tên Hương chồn Robusta+culi sản xuất ngày 01/12/2025; CR sản xuất ngày 05/12/2025, 15/12/2025, 01/01/2026; DE (Hạt dẻ) sản xuất ngày 25/10/2025, 01/11/2025; Mor(moka+robusta) sản xuất ngày 15/10/2025; Chồn (hạt dẻ) sản xuất ngày 20/10/2025; R1(Robusta) sản xuất ngày 01/12/2025, 05/12/2025 là các sản phẩm hàng giả, hàng kém chất lượng.
Công an TP Đà Nẵng đề nghị cá nhân, tổ chức mua các sản phẩm nêu trên không sử dụng và giao nộp Cơ quan Cảnh sát điều tra để phục vụ việc điều tra. Mọi thông tin liên quan đề nghị người dân liên hệ điều tra viên thụ lý vụ án Lê Tấn Tuấn, số điện thoại 0905764343.