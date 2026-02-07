Bắt chủ công ty sản xuất cà phê giả bằng bột đậu nành trộn hóa chất và phụ gia

Các đối tượng đã trộn bột đậu nành với hóa chất, phụ gia để sản xuất cà phê bột giả, mỗi ngày đưa ra thị trường gần 1 tấn sản phẩm cho đến khi bị bắt.

Ngày 6/2, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Hoàng (trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng), chủ Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên, để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Cơ quan điều tra đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Ngô Thị Bảo Vâng, vợ Hoàng, để phục vụ công tác điều tra.

Công an kiểm tra cà phê thành phẩm tại cơ sở sản xuất cà phê Phương Nguyên.

Theo công an, Công ty Phương Nguyên đăng ký trụ sở tại phường Hòa Khánh nhưng lại tổ chức sản xuất trong một con ngõ nhỏ ở phường Thanh Khê, có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Tại cơ sở này, các đối tượng trộn bột đậu nành với hóa chất và phụ gia để sản xuất cà phê bột giả, với sản lượng gần 1 tấn mỗi ngày đưa ra thị trường.

Trong đợt kiểm tra đồng loạt tại 5 địa điểm ở Đà Nẵng và TP.HCM, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2 tấn cà phê bột mang nhãn hiệu Phương Nguyên được xác định là hàng giả, với tổng trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng.