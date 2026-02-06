9 đơn vị công an phá vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, bắt 2 đối tượng cùng 4 khẩu súng

Bộ trưởng Công an vừa có thư khen, biểu dương chiến công xuất sắc của 9 đơn vị phá vụ cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại ngân hàng Vietcombank Trà Bá, tỉnh Gia Lai.

Ngày 6/2, Bộ Công an thông tin, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an vừa có thư khen, biểu dương chiến công xuất sắc của 9 đơn vị phá vụ cướp hơn 1,8 tỷ đồng tại ngân hàng Vietcombank Trà Bá, tỉnh Gia Lai, bắt giữ 2 đối tượng, thu 4 khẩu súng cùng nhiều tang vật.

Các đơn vị được khen gồm: Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an); Công an tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an TP Hồ Chí Minh và Trại tạm giam số 1 (Công an tỉnh Bắc Ninh).

Thư khen của Bộ trưởng Công an nhấn mạnh dù thông tin nhận dạng đối tượng hạn chế, thủ đoạn phạm tội tinh vi, song với tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, vất vả, nguy hiểm, lực lượng công an đã phối hợp điều tra, làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng gây án, thu giữ 4 khẩu súng cùng nhiều vật chứng.

“Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và sắc bén về nghiệp vụ… góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh trật tự, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an”, Thư khen nêu rõ.

Hai đối tượng trên đường phố tẩu thoát. Ảnh: Công an Gia Lai.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, chiều 19/1, hai đối tượng mặc áo khoác, đội mũ bảo hiểm màu xanh của Grab, đi xe mô tô Exciter màu vàng đen gắn biển số giả 77G1-313.12, mang theo túi xách màu xanh, đã xông vào Phòng Giao dịch Vietcombank Trà Bá (Gia Lai).

Cả hai dùng súng ngắn khống chế nhân viên, khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy, rồi nhanh chóng lấy khoảng 1,8 tỷ đồng và tẩu thoát về hướng ngã ba Hàm Rồng.

Cơ quan Công an xác định các đối tượng gây án là nam giới, độ tuổi từ 18 đến 40. Một đối tượng cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Nam; đối tượng còn lại cao khoảng 1,68m, nói giọng miền Trung.

Đến sáng 25/1, tại một mương cạn trong khu vực đồi thông thuộc Khu công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường khoảng 5km về phía Tây – Nam, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe Exciter màu vàng đen biển số giả mà hai tên cướp sử dụng. Chiếc xe bị chôn dưới hố dài 2m, sâu 1,15m, rộng 0,76m, nằm nghiêng bên trái, đầu xe quay về phía Bắc. Miệng hố được che bằng ba đoạn cây gỗ, phía trên phủ tấm ván gỗ ghép từ 9 miếng gỗ thông, tiếp đó là một tấm chiếu nhựa, rồi phủ đất để ngụy trang.

Chiếc xe đã được sơn lại màu vàng, được phát hiện dưới chiếc hố trong mương cạn. Ảnh: Công an Gia Lai.

Mở rộng khám nghiệm hiện trường thêm 4,7km về phía Tây – Nam, Công an phát hiện nhiều dấu vết bị than hóa cùng một số cây gỗ bị cháy dở, nghi liên quan đến hành vi phi tang của các đối tượng.

Chiến công này cho thấy sự phối hợp chặt chẽ, khẩn trương và hiệu quả của lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm bình yên cho nhân dân.