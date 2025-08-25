Ứng phó bão số 5: Thủ tướng yêu cầu sơ tán dân cư tại khu vực nguy hiểm, kiểm soát chặt việc đi lại

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, Thủ tướng chỉ đạo kiểm soát chặt việc đi lại, khẩn trương sơ tán dân khỏi nơi nguy hiểm và huy động trực thăng ứng cứu khi cần thiết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện 146 về việc tiếp tục triển khai quyết liệt công tác ứng phó bão Kajiki (bão số 5).

Công điện nêu rõ, bão số 5 với cường độ rất mạnh vẫn di chuyển nhanh về phía đất liền nước ta. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10h ngày 25/8, vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 120km, cách Hà Tĩnh 100km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn mạnh cấp 13-14, giật cấp 16.

Bão đã bắt đầu gây gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9 tại vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và sẽ mạnh dần lên khi bão tiếp tục di chuyển vào bờ.

Hướng di chuyển của cơn bão số 5. Ảnh: TTKTTVQG.

Chiều tối nay, vùng tâm bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào khu vực Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão có thể đạt cấp 12-13, giật cấp 16, gây nước dâng, sóng lớn, nguy cơ mất an toàn đối với đê biển, đường ven biển, ngập sâu, sạt lở tại ven biển Thanh Hóa và phía bắc Nghệ An (các tỉnh từ Hưng Yên, Ninh Bình cũng cần đề phòng sóng lớn gây tràn, sạt lở, vỡ đê biển, đê cửa sông).

Bão mưa lớn, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại đô thị, vùng trũng thấp và ven sông, suối.

Để tập trung ứng phó bão số 5 và mưa lũ do bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản, trong các nhà yếu.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát, triển khai ngay công tác sơ tán dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nước chảy xiết.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu quyết định hạn chế người và phương tiện lưu thông trên đường, trên sông, kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân khi gió bão mạnh, mưa lũ ảnh hưởng trực tiếp để tránh xảy ra các sự cố.

Địa phương cần phân công nhân sự trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó tại các xã, phường trọng điểm, nhất là các xã, thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt khi bão, mưa lũ, trong đó tập trung triển khai công tác sơ tán di dời dân cư khỏi nơi nguy hiểm, bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm dự trữ, điện, sóng thông tin liên lạc thông suốt từ thôn, bản, xã phường đến cấp tỉnh; chỉ đạo vận hành bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đi thị sát, kiểm tra tuyến đê biển Hội Thống (Hà Tĩnh). Ảnh: VGP.

Mặt khác, Thủ tướng nhắc cần bố trí phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng triển khai cứu hộ cứu nạn khi có tình huống…

Thủ tướng giao Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo công tác dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến của bão, mưa lũ; chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp...

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an được giao chỉ đạo triển khai lực lượng, phương tiện (bao gồm cả trực thăng) tại khu vực trọng điểm để hỗ trợ di dời, sơ tán dân cư và sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị báo cáo Thủ tướng về công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả về bão, lũ, sụt lún, sạt lở,… trước 17h hằng ngày, trường hợp xảy ra sự cố hoặc có tình huống đột xuất bất ngờ vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết.

Người đứng đầu Chính phủ cũng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ.