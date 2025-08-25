Bão số 5 - Kajiki áp sát Nghệ An - Hà Tĩnh, Cục CSGT cấm đường cao tốc đoạn qua tỉnh Nghệ An

Do ảnh hưởng của bão số 5, Cục CSGT thông báo cấm toàn bộ xe đi trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An, bắt đầu từ 13h30.

Cấm toàn bộ xe đi trên cao tốc Bắc - Nam

Chiều 25/8, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) vừa ra thông báo cấm đường do ảnh hưởng của bão Kajiki (bão số 5).

Theo đó, từ 13h30 ngày 25/8, cấm toàn bộ xe đi trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Nghệ An để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Cục CSGT đề nghị tài xế và nhà xe chấp hành nghiêm mệnh lệnh và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Cục CSGT thông báo cấm phương tiện đi trên tuyến cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Cắt từ clip.

Vào lúc 13h ngày 25/8, bão Kajiki trên vùng biển ven bờ khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (134-149km/h), giật cấp 16. Trong 3h tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết do ảnh hưởng của bão số 5, tại đảo Hải Nam (Trung Quốc) đã có gió bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, mưa trên 400mm/24 giờ.

Gió mạnh đã quan trắc được ở Nga Sơn (Thanh Hóa) có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; ở Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, Kỳ Anh có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Các khu vực khác như trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

"Đây vẫn chưa phải thời điểm gió mạnh nhất của cơn bão số 5 này vì nó đang cách bờ khoảng 100m" - ông Khiêm nói.

Cảnh báo mưa lớn, đề phòng lũ lớn, sạt lở đất

Theo ông Khiêm, về mưa, một số nơi đã ghi nhận mưa to đến rất to. Hà Tĩnh mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm như trạm Kỳ Lâm 322,8mm, trạm Kỳ Sơn 312mm (lượng mưa 3 tiếng từ 7-10h sáng tại Cẩm Xuyên tổng lượng mưa 176,2mm/3h)

Phía bắc Quảng Trị phổ biến 50-150mm, có nơi trên 250mm như trạm Hồ Sông Thai 276,2mm...Phía nam phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm như trạm Vĩnh Kim 73,6mm.

Mưa lớn dự kiến còn tiếp diễn trong hôm nay và ngày mai, gây nguy cơ lũ lớn trên các sông ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, ngập lụt vùng trũng, đô thị, kèm nguy cơ lũ quét trên hệ thống sông, đặc biệt trên các sông Nghệ An, Hà Tĩnh, ngập lụt ở các vùng trũng đô thị ở mức nguy cơ cao, kèm theo đó là nguy cơ sạt lở đất ở khu vực núi phía tây Bắc Trung Bộ.

Theo ông Khiêm, hồi 10h sáng ngày 25/8 tâm bão ở vào khoảng 18.4 độ vĩ bắc; 106.8, di chuyển Tây Tây bắc 10-15km/h, cách Nghệ An 120km, cách Hà Tĩnh 100km. Có thể cơn bão này sẽ suy giảm về cường độ, từ cấp 14 xuống cấp 13.

Tuy nhiên, đại diện cơ quan khí tượng cảnh báo, cường độ cấp 12-13 khi vào đất liền vẫn rất nguy hiểm cho hạ tầng và nhà cửa không kiên cố sẽ có ảnh hưởng lớn.

Với diễn biến về hướng di chuyển, cường độ, tốc độ di chuyển của cơn bão số 5 đang hướng về khu vực vùng biển Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Hiện nay đang cách hơn 100km.

"Ước tính chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa hoàn lưu cơn bão này sẽ đi vào đất liền và trọng tâm giữa khu vực phía bắc Hà Tĩnh và Nghệ An. Thời điểm bão đi vào dự kiến là sau 15h đến 18h chiều nay", ông Khiêm nói.

Cũng theo Giám đốc cơ quan khí tượng, khu vực nguy hiểm nhất nằm trong bán kính 50 km quanh tâm bão, với gió mạnh trên cấp 12 trở lên. Vùng ảnh hưởng trực tiếp gồm bắc Hà Tĩnh, Nghệ An, nam Thanh Hóa; trong đó cần đặc biệt lưu ý thành phố Vinh, các khu du lịch ven biển như Cửa Lò, Cửa Hội, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và các xã giáp ranh Hà Tĩnh, Nghệ An.

Ông Khiêm nhấn mạnh bão số 5 vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm về gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn và hệ lụy lũ quét, sạt lở đất. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, (Hòa Bình cũ, nay Phú Thọ), Lào Cai, Sơn La...rất cao.