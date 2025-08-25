Bão số 5 áp sát đất liền, Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo khẩn

Trước diễn biến phức tạp và mạnh lên của bão số 5 (Kajiki), Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã chỉ đạo khẩn, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7h ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 18,4 độ vĩ bắc - 107,2 độ kinh Đông, cách Hà Tĩnh 145 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Trong 24h tới, bão số 5 di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 km/h.

Đến 13h ngày 25/8, bão số 5 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km/h, vị trí tâm bão vào khoảng 18,6 độ vĩ Bắc-106,3 độ kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Sức gió vùng tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16.

Đến 19h ngày 25/8, vị trí tâm bão khoảng 18,8 độ vĩ Bắc - 105,5 độ kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh. Sức gió vùng tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Đến 19h ngày 25/8, vị trí tâm bão khoảng 18,8 độ vĩ Bắc - 105,5 độ kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh

Trước diễn biến của bão, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành công điện khẩn yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố và các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai biện pháp phòng chống, chủ động sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản...

Trước đó, tại cuộc họp khẩn về ứng phó bão số 5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Dù bão chưa đổ bộ nhưng dự báo là cơn bão mạnh. Các cấp, ngành, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, phải luôn trong tư thế sẵn sàng, chủ động triển khai biện pháp ứng phó từ sớm”.

Ông Triết yêu cầu các địa phương bám sát dự báo, hoàn thiện kịch bản ứng phó ngập lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là ở vùng núi có nguy cơ chia cắt. Đồng thời, phải đảm bảo an toàn cho người dân, du khách, phương tiện và tài sản, đặc biệt tại các khu du lịch, vùng nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, các công trình...

Theo lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, để sẵn sàng ứng phó với bão số 5, đơn vị đã chuẩn bị nhiều phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị xe thiết giáp và thiết bị cần thiết cùng lực lượng chiến sĩ sẵn sàng cơ động trong tình huống khẩn cấp và sơ tán dân.

Lực lượng biên phòng kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn và neo đậu an toàn.

Để chủ động ứng phó với bão số 5, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cũng đã sẵn sàng cơ động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và 15 phương tiện ứng trực, phối hợp với địa phương kêu gọi hơn 1.200 tàu cá với khoảng 7.000 lao động vào nơi neo đậu an toàn.

Các đồn, trạm biên phòng tăng cường cán bộ xuống khu vực xung yếu, trực tiếp ngăn cấm tàu thuyền ra khơi, đồng thời duy trì liên lạc 24/24 để xử lý tình huống, đồng thời thực hiện bắn pháo hiệu tại 5 vị trí: Sơn Trà, Hải Vân, Cù Lao Chàm, Cửa Đại và Núi Thành để kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ.

Ghi nhận tại âu thuyền Thọ Quang (phường Sơn Trà, Đà Nẵng), lực lượng biên phòng phối hợp cùng các ngành chức năng hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền vào trú ẩn, chằng buộc tàu thuyền để hạn chế va đập, hư hỏng khi bão đổ bộ.