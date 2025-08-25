Bão số 5 giật cấp 17, người dân vùng bão không ra đường từ 11h trưa nay

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý các địa phương phải chủ động nắm chắc tình hình, đề xuất ngay phương án huy động lực lượng trong vòng 3 giờ tới - “thời gian vàng” để triển khai các biện pháp ứng phó.

Bão Kajiki áp sát bờ, gió giật cấp 17, mưa đặc biệt lớn từ Thanh Hóa đến Quảng Trị

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, vào lúc 10h ngày 25/8, vị trí tâm bão Kajiki (bão số 5) ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 120 km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100 km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 130 km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Dự báo đến 16h ngày 25/8, vị trí tâm bão Kajiki nằm trên các vùng bờ biển Thanh Hóa, Hà Tĩnh. Cường độ bão mạnh cấp 12 -13, giật cấp 15, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Hướng đi của cơn bão số 5. Ảnh: TTKTTVQG.

Do ảnh hưởng của bão số 5, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9, trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Trạm Diễn Châu (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) có gió giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Ở các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 300mm.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 8-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao 5,0-7,0m, vùng gần tâm bão 8,0-10,0m; biển động dữ dội.

Cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển.

Trên đất liền, khu vực Bắc Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11; khu vực Nam Thanh Hóa-Bắc Hà Tĩnh có gió mạnh 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12-13, giật cấp 15-16; khu vực Nam Hà Tĩnh, Quảng Trị, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10.

Từ trưa 25/8 đến hết ngày 26/8, ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến 100-150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>200mm/3h). Từ trưa 25-26/8, khu vực thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông.

Ngày 25/8, TP Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và dông. Từ trưa 25-26/8, khu vực TP.HCM có mưa, mưa rào và dông (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.



Từ trưa 25-27/8, khu vực Thượng và Trung Lào có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, riêng khu vực Trung Lào cục bộ có nơi trên 500mm.

Tuyệt đối không được chủ quan, bảo đảm thông tin liên lạc

Sáng 25/8, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã họp Ban Chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5 (bão Kajiki), đặt tại Trung tâm chỉ huy Quân khu 4, kết nối trực tuyến với điểm cầu.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo ngay về cường độ bão, khả năng tác động đến hệ thống đê điều, đồng thời đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

“An toàn tính mạng của nhân dân phải đặt lên hàng đầu”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp Ban Chỉ đạo tiền phương về ứng phó bão số 5. Ảnh: VGP.

Phó Thủ tướng lưu ý các địa phương phải chủ động nắm chắc tình hình, đề xuất ngay phương án huy động lực lượng trong vòng 3 giờ tới – “thời gian vàng” để triển khai các biện pháp ứng phó.

“Theo dự báo, khoảng 11h trưa nay bão số 5 sẽ bắt đầu ảnh hưởng đất liền, vì vậy, chúng ta không còn nhiều thời gian để chuẩn bị. Ngay sau cuộc họp, các lực lượng, đơn vị và địa phương phải phân công thành các nhóm, tập trung giải quyết dứt điểm từng nhiệm vụ trọng tâm", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng phối hợp cùng các tập đoàn viễn thông Viettel, VNPT bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc thông suốt, phục vụ chỉ đạo, điều hành.

“Với bão số 5, nhiệm vụ quan trọng nhất là duy trì thông tin liên lạc và huy động lực lượng kịp thời, không để bị động, bất ngờ”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đi thị sát, kiểm tra tuyến đê biển Hội Thống (Hà Tĩnh) - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, từ Quảng Trị đến Thanh Hóa, các địa phương phải triển khai ngay những nhiệm vụ cấp bách. Trước hết, các địa phương cần huy động lực lượng bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực tâm bão và các tuyến đê ven biển xung yếu, nhất là Bắc Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

“Các tuyến đê hiện nay không đủ điều kiện để chống chịu với cấp bão dự báo, vì vậy phải khẩn trương di dân, đồng thời gia cố để hạn chế tối đa nguy cơ vỡ, tràn”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Bộ Công an, Bộ Xây dựng cùng các địa phương ban hành ngay quy định cấm người dân ra đường từ 11h đến 18h hôm nay – khoảng thời gian bão đạt cường độ mạnh nhất. Đồng thời, các cơ quan truyền thông phải liên tục cập nhật, truyền tải hình ảnh, thông tin trực quan, giúp người dân nhận thức đầy đủ mức độ nguy hiểm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi, động viên người dân điểm sơ tán dân cư tránh bão số 5 tại Hà Tĩnh. Ảnh: VGP.

"Gió mạnh có thể duy trì liên tục trong nhiều giờ, khi tâm bão đi qua có thể tạm lắng nhưng ngay sau đó lại tăng cường độ dữ dội. Do vậy, tuyệt đối không được chủ quan", Phó Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, các địa phương phải chuẩn bị kịch bản ứng phó sau bão. Lượng mưa dự báo lên tới 200-600 mm, có nơi 200-250 mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét, sạt lở.

Lực lượng chức năng gia cố đê kè trước giờ bão đổ bộ. Ảnh: VGP.

“Nhiều khi lũ, trượt lở còn nguy hiểm hơn gió bão. Phải khoanh vùng ngay những nơi xung yếu, điều động lực lượng và phương tiện vào trước, thực hiện ‘4 tại chỗ’ tới tận thôn, bản, cụm dân cư, không chỉ dừng ở cấp xã”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Về thông tin liên lạc, Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra khả năng duy trì thông suốt, đặc biệt tại vùng núi, thôn bản. VNPT và Viettel phải bảo đảm trang thiết bị cho cán bộ chỉ đạo ở cơ sở. Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm điều tiết liên hồ chứa thủy lợi, thủy điện; tuyệt đối không để xảy ra sự cố từ các hồ đập nhỏ, hồ thủy điện vừa và nhỏ.