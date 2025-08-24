Y tế 12 tỉnh, thành vào tình trạng khẩn cấp ứng phó bão số 5

Bão số 5 mạnh cấp 12, ảnh hưởng diện rộng. Bộ Y tế yêu cầu 12 tỉnh, thành phố và các bệnh viện chuẩn bị phương án sơ tán, cấp cứu dã chiến, bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

Các chuyên gia Bệnh viện Việt Đức về tận các địa phương xảy ra thiên tai để cứu chữa

Bão số 5 đã mạnh lên cấp 12, phạm vi ảnh hưởng rộng, nguy cơ gây mưa lớn, ngập lụt và thương vong. Vì thế, chiều nay, 24/8, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã ra công văn khẩn, yêu cầu toàn hệ thống y tế từ Quảng Ninh đến Gia Lai vào trạng thái sẵn sàng.

Cục nhấn mạnh trách nhiệm của lãnh đạo Sở Y tế các địa phương phải trực chỉ huy 24/24h, công bố đường dây nóng, giám sát toàn bộ các bệnh viện, bảo đảm liên lạc thông suốt và xử lý cấp cứu kịp thời.

Các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương phải chuẩn bị tối thiểu 2 đội cấp cứu lưu động, có quyết định phân công nhiệm vụ rõ ràng, trực chiến liên tục, sẵn sàng điều động ứng cứu khi có lệnh.

Với các bệnh viện nằm trong vùng bão dự báo ảnh hưởng, Bộ Y tế yêu cầu:

– Lập phương án sơ tán người bệnh và trang thiết bị y tế đến nơi an toàn, đưa bệnh nhân nặng, máy thở, phương tiện hồi sức lên tầng cao.

– Bổ sung thuốc, trang thiết bị phục vụ cấp cứu chấn thương do sập, vùi lấp, thương vong hàng loạt.

– Chủ động xây dựng trạm cấp cứu dã chiến ở khu vực cao ráo, tránh ngập lụt khi cần thiết.

– Huy động toàn bộ nhân lực bệnh viện, tổ chức phân loại người bị nạn để ưu tiên cấp cứu, đồng thời phân luồng người bệnh nhằm phòng lây nhiễm dịch bệnh thứ phát qua đường hô hấp, tiêu hóa.

Theo ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, các địa phương cần triển khai khẩn trương công tác phòng chống, ứng phó bão, gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai. Các đơn vị báo cáo trực tiếp khi có tình huống khẩn cấp để Bộ Y tế kịp thời chỉ đạo, điều phối nguồn lực.

Trong bối cảnh bão số 5 đang có diễn biến phức tạp, khó lường, công tác y tế được coi là “lá chắn cuối cùng” để bảo đảm tính mạng người dân, giảm thiểu tối đa thương vong và thiệt hại sức khỏe do thiên tai gây ra.