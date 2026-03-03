Tạm giữ tài xế ô tô bán tải tạt đầu xe máy chở phụ nữ và trẻ nhỏ, suýt gây tai nạn nghiêm trọng

Công an đã tạm giữ tài xế ô tô bán tải có hành vi áp sát, tạt đầu xe máy khiến ba người ngã xuống đường, suýt bị xe tải cán trúng.

Ngày 3/3, Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) tạm giữ Trần Anh Phương (39 tuổi, ở Hà Nội) tài xế lái ô tô bán tải có hành vi tạt đầu xe máy chở trẻ nhỏ, khiến các nạn nhân bị ngã xuống đường.

Hiện tài xế Phương đang bị điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Cơ quan công an tiếp tục làm rõ động cơ, mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tài xế Phương tại cơ quan điều tra. Ảnh: V.L.

Trước đó, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc xe bán tải di chuyển trên đường vành đai 3. Khi đến đoạn gần nút giao Tam Trinh, theo hướng từ cầu Thanh Trì đi Yên Sở, tài xế áp sát, đánh lái, chèn ép khiến người điều khiển xe máy chở theo hai người, trong đó có trẻ nhỏ ngã ra đường.

Theo hình ảnh từ clip, khi xe máy đổ ra đường, cả ba người ngã nhoài xuống đường, suýt bị xe tải chạy cùng chiều cán trúng. Sau đó, xe bán tải tăng ga bỏ đi. Người đàn ông ngồi sau bế cháu bé cố gắng chạy bộ đuổi theo ô tô bán tải nhưng được nữ tài kế ngăn lại.

Đoạn clip được chia sẻ mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội, nhiều người dùng bày tỏ ý kiến bức xúc, phẫn nộ trước hành vi vô cùng nguy hiểm của người điều khiển ô tô bán tải, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm hành vi này này.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Cục CSGT chuyển thông tin tới đơn vị phụ trách địa bàn thuộc Công an Hà Nội để xác minh, làm rõ các yếu tố liên quan vụ việc.