Bão số 5 nguy hiểm tương đương bão Yagi, Thủ tướng họp khẩn với các tỉnh miền Trung

Thủ tướng Phạm Minh Chính họp khẩn tại Nghệ An, chỉ đạo các tỉnh miền Trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 - cơn bão được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo công tác phòng, chống bão tại Cửa Lò, Nghệ An. Ảnh: Báo Xây dựng.

Bão số 5 đổ bộ miền Trung trưa 25/8

Chiều tối 24/8 tại tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, đã đi kiểm tra và chủ trì cuộc họp khẩn với Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị để triển khai công tác ứng phó với cơn bão và mưa lũ sau bão.

Tại cuộc họp, các địa phương đã báo cáo về công tác triển khai ứng phó với bão Kajiki (bão số 5). Đến nay, toàn bộ hơn 59 nghìn phương tiện tàu thuyền trên biển của các tỉnh Thanh Hoá - Huế đã neo đậu an toàn, không để người dân ở lại trên thuyền. Các địa phương đã lên phương án, kịch bản cụ thể để di dời hơn 90 nghìn hộ dân ở những khu vực nguy hiểm, không đảm bảo an toàn; sẵn sàng vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm và các lực lượng ứng trực để ứng phó bão.

Toàn khu vực Bắc Trung Bộ có 24 hồ chứa thuỷ điện điều tiết xả lũ trước khi có mưa lớn. Một số địa phương lo ngại về nguy cơ mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất, gây chia cắt ở các khu vực vùng sâu vùng xa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn với Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị để triển khai công tác ứng phó với cơn bão số 5. Ảnh: VGP.

Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại cuộc họp, cơn bão số 5 là một trong những cơn bão rất nguy hiểm trong nhiều năm gần đây. Đây là một cơn bão có hoàn lưu rộng, di chuyển rất nhanh, lại đi qua vùng biển có nhiệt độ mặt nước tới 30 độ C, đồng thời được tiếp thêm năng lượng từ gió mùa tây nam, nên khả năng bão tiếp tục mạnh lên là rất lớn.

Điểm đặc biệt cần lưu ý bão số 5 gây gió rất mạnh, mưa đặc biệt lớn, cục bộ có nơi có thể trên 600-700mm, kéo theo nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất. Cơn bão này không chỉ đe dọa tuyến biển, vùng đồng bằng mà còn rất nguy hiểm với cả khu vực miền núi.

Về mức độ nguy hiểm, bão số 5 được đánh giá không kém nhiều so với bão Yagi 2024 về gió mạnh, và ít nhất bằng, thậm chỉ có thể mạnh hơn bão số 10 năm 2017, vốn từng gây thiệt hại nặng nề tại khu vực Hà Tĩnh.

Do đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã nâng cảnh báo lên cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 – mức rất lớn. Người dân và chính quyền các địa phương cần khẩn trương, quyết liệt trong ứng phó, thực hiện sơ tán khi có yêu cầu và tuyệt đối không chủ quan.

Dự báo trong 12-24 giờ tới bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 20km/h. Khoảng trưa và chiều mai (25/8), bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa Bắc Quảng Bình (tâm bão ở khu vực Nghệ An Hà Tĩnh).

Không để người dân thiệt mạng, mất tích khi bão đổ bộ

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh từ đầu năm đến nay, thiên tai đã gây ra thiệt hại rất lớn, làm 146 người chết, 20 người mất tích, thiệt hại về tài sản 5.000 tỷ đồng, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng tới tinh thần của người dân.

Về cơn bão số 5, Thủ tướng nhấn mạnh, bão đã tăng 5 cấp sau khi vào biển Đông và có thể mạnh hơn nữa khi đổ bộ. Bão đi nhanh, rất nguy hiểm, phạm vi ảnh hưởng lớn và rộng, gây nguy hiểm với tàu thuyền trên biển kể cả đã neo đậu. Đồng thời, mưa lớn có thể gây ra nhiều rủi ro, đặc biệt mưa lớn sẽ gây ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tối đa, miễn là để nhân dân không bị thiệt hại, không bị thiệt mạng, không bị mất tích khi có tình huống xảy ra. Ảnh: VGP.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, phải quyết liệt, thường xuyên, phải dứt khoát, với mục tiêu là đặt tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, cứu người, không để chết người là mục tiêu cao nhất; hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản của nhân dân và của cộng đồng; phải nhanh chóng khắc phục hậu quả ngay sau khi bão kết thúc; góp phần để nhân dân cả nước đón lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nước.

Theo Thủ tướng, công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng, từ sớm từ xa, ngay từ khi mà bão chưa vào, gồm chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị thực phẩm, nước sạch, các phương tiện y tế…

"Chuẩn bị tối đa, miễn là để nhân dân không bị thiệt hại, không bị thiệt mạng, không bị mất tích khi có tình huống xảy ra", Thủ tướng nói.

Cuộc họp được kết nối trực tuyến với các địa phương. Ảnh: VGP.

Về các nhiệm vụ giải pháp, công việc tiếp theo, Thủ tướng đã chỉ đạo lập Ban Chỉ đạo tiền phương đặt tại Quân khu 4; các tỉnh cũng phải lập chỉ huy tiền phương, ứng trực 24/24h và chuẩn bị đầy đủ vật tư, lực lượng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình, chủ động phối hợp tham khảo các thông tin dự báo quốc tế; phối hợp với các cơ quan truyền thông để thông tin, cảnh báo kịp thời, đầy đủ sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến của cơn bão số 5 và mưa lũ cho cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Chỉ đạo tập trung bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, chủ động sơ tán, di dời nhân dân các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở lớn, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở; kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè.

Cùng với đó, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, hồ đập; vận hành chủ động, đảm bảo an toàn các hồ đập, thủy điện, thủy lợi, góp phần giảm lũ cho hạ lưu, không để bị động, bất ngờ; triển khai các biện pháp bảo vệ, hạn chế thiệt hại với sản xuất nông nghiệp.

Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chủ động bố trí lực lượng, phương tiện nhất là các phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Chuẩn bị đầy đủ lương khô, nước uống, nhu yếu phẩm cần thiết; sẵn sàng trực thăng để tới những nơi bị chia cắt.

Nhấn mạnh việc đất nước đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Thủ tướng yêu cầu phải thực hiện hiệu quả các biện pháp ứng phó với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động ứng phó ở mức cao nhất, không được lơ là, chủ quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, để người dân được hòa vào niềm vui chung dân tộc ngày đại lễ.

Kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền tại cảng Cửa Lò, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Nghệ An phải có phương án neo đậu phù hợp, tránh tình trạng va đập, làm vỡ tàu.

Thủ tướng nhấn mạnh dứt khoát không để lại người dân ở khu neo đậu tàu thuyền, nếu không chấp hành việc di dời đến nơi an toàn thì chính quyền phải có biện pháp cưỡng chế.