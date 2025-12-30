Ukraine nói gì trước cáo buộc điều UAV tập kích nơi ở của ông Putin?

Ukraine bác bỏ gay gắt cáo buộc Nga về việc UAV tấn công nơi ở của Tổng thống Vladimir Putin, trong khi Tổng thống Mỹ nói ông "rất tức giận".

Ukraine đã bác bỏ dứt khoát cáo buộc từ phía Nga rằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào một trong những nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông Putin đã kể với ông về vụ tấn công bị cáo buộc trong một cuộc điện đàm vào sáng đầu tuần. Ông Trump nói rằng ban đầu ông tin lời Tổng thống Nga, nhưng sau đó, khi được hỏi về việc Ukraine phủ nhận cáo buộc này, ông thừa nhận rằng vụ tấn công có thể đã không xảy ra.

Liên quan tới vụ việc bị cho là xảy ra tại khu vực Novgorod, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, người đầu tiên công khai cáo buộc, tuyên bố rằng “lập trường đàm phán của Nga sẽ được điều chỉnh” trong các cuộc hòa đàm đang diễn ra nhằm chấm dứt chiến tranh. Ông Lavrov nói rằng vụ việc không gây thiệt hại hay thương vong, nhưng quân đội Nga đã lựa chọn các mục tiêu cho những đòn “trả đũa”.

Ông Lavrov dường như đang ám chỉ tới khu dinh thự tổng thống Valdai, được bảo vệ nghiêm ngặt, nằm bên bờ hồ Valdai thuộc tỉnh Novgorod, tây bắc nước Nga. Ông không khẳng định rằng Tổng thống Putin có mặt tại Novgorod vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky ngay lập tức bác bỏ cáo buộc về cuộc tấn công UAV, gọi đây là “một sự bịa đặt hoàn toàn” từ phía Nga.

Ông Zelensky lưu ý rằng cáo buộc này xuất hiện chỉ một ngày sau khi ông có cuộc gặp kéo dài gần 3 giờ với Tổng thống Trump tại Florida.

Dù cuộc gặp không tạo ra bước đột phá lớn, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí trong phiên bản mới nhất của kế hoạch hòa bình rằng Mỹ sẽ bảo đảm an ninh cho Ukraine trong 15 năm, với khả năng gia hạn, theo lời ông Zelensky phát biểu trước đó cùng ngày.

“Nga lại tiếp tục hành động như vậy, sử dụng những tuyên bố nguy hiểm để phá hoại mọi thành quả trong nỗ lực ngoại giao chung của chúng tôi với nhóm của Tổng thống Trump. Chúng tôi vẫn tiếp tục phối hợp để đưa hòa bình đến gần hơn”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Trong một bài đăng khác sau các cuộc trao đổi với lãnh đạo châu Âu, ông Zelensky nhấn mạnh: “Dù Nga đang lan truyền tin giả nhằm biện minh cho các cuộc tấn công vào Ukraine và kéo dài cuộc chiến này, các cơ quan tình báo chủ chốt của thế giới phải nắm được thông tin thật”.

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho biết phòng không Nga đã bắn hạ 91 UAV, đồng thời khẳng định Moscow không có ý định rút khỏi các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

Ngoại trưởng Ukraine ông Andrii Sybiha lặp lại quan điểm của ông Zelensky và kêu gọi thế giới “lên án những tuyên bố khiêu khích của Nga nhằm phá hoại tiến trình hòa bình mang tính xây dựng”.

Trong một bài đăng trên X, ông Sybiha khẳng định Ukraine chỉ tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga. Ông viết rằng các cáo buộc “bịa đặt” của Nga về việc tấn công nơi ở của ông Putin chỉ là “cái cớ và sự biện minh giả tạo cho những cuộc tấn công tiếp theo của Nga nhằm vào Ukraine”.

Theo đài phát thanh nhà nước Nga, Tổng thống Putin đã thông báo cho ông Trump về vụ tấn công UAV bị cáo buộc trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo vào thứ Hai, và nói rằng Nga đang xem xét lại lập trường trong đàm phán hòa bình do sự việc này, dẫn lời trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov.

Ông Ushakov cho biết ông Trump đã tỏ ra “sốc” và “phẫn nộ” trước thông tin do ông Putin cung cấp.

Vị trí khu nhà ở của Tổng thống Putin. Ảnh: mapbox.

Khi được hỏi về vụ tấn công bị cáo buộc trước cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, Tổng thống Trump nói với báo giới: “Tôi không thích điều đó. Nó không tốt”.

Ông Trump nói thêm rằng khi ông Putin kể về vụ việc, “tôi đã rất tức giận”.

“Một chuyện là phản công vì bị tấn công trước. Nhưng tấn công vào nhà của ông ấy thì là chuyện khác. Đây không phải là thời điểm thích hợp để làm bất cứ điều gì như vậy”, ông Trump nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Trump thừa nhận: “Các bạn nói rằng có thể cuộc tấn công đã không xảy ra. Điều đó cũng có thể đúng. Nhưng Tổng thống Putin nói với tôi sáng nay rằng nó đã xảy ra”.

Khi được hỏi liệu các cơ quan tình báo Mỹ có bằng chứng về vụ tấn công này hay không, ông Trump đáp ngắn gọn: “Chúng tôi sẽ tìm hiểu”.

Theo CNN